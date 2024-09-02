Tesla Model Y, Türkiye'deki Trafik Kazasını Böyle Egelledi (Video)

Yapay zeka ve otonom sürüş teknolojileri sadece konforunuzu değil güvenliğinizi de artırıyor. Günümüzde Tesla gibi otomobil üreticileri, araçlarındaki sensör ve kameraları çevreyi gözlemlemek, olası kaza ve can kayıplarının önüne geçmek için kullanıyor. Bunun son örneği ise Türkiye'den geldi.

Bir Tesla Model Y, trafikte makas atan aracın neden olacağı faciayı son dakika engelledi. Otopilot özelliği devrede bile olmayan araç kendi kendine fren yaparak tehlikeyi önledi. İşte detaylar.

Tesla Model Y Kazayı Böyle Engelledi

Tesla, otonom sürüş özellikleri ile neredeyse tüm rakiplerinin önünde. Şirket, uzun zamandır yatırım yaptığı bu teknoloji ile günümüzde konforlu ve güvenli bir deneyim sunuyor. Üstelik yakın gelecekte de tam otonom sürüş deneyimi sağlamayı hedefliyor.

Arkadaşımızın başına gelen kaza. Makas yaparak gelen aracı gören Tesla Model Y, otopilot devrede olmamasına rağmen önce fren yapıyor, sonra beton bariyerlere yaklaşarak arkadaşımızın kazayı minimum hasarla atlatmasını sağlıyor. Tesla dünyanın en güvenli aracı olabilir. pic.twitter.com/NULEhwvf7l — Tesla Model Y (@modelyturkiye) September 1, 2024

Tesla'nın bu teknolojisi günümüzde hala emekleme aşamasında olsa da Türkiye'de yaşanan bir olay etkinliğini gözler önüne seriyor. X'te yer alan @modelyturkiye hesabının yaptığı paylaşıma göre otopilot özelliği açık bile olmayan Tesla Model Y, trafikte tehlikeli bir şekilde makas atan diğer aracı tespit ediyor.

Hemen ardından ise otomatik bir şekilde fren yaparak aracın yavaşlamasına ve kazanın faciyaya dönüşmeden sürtünme ve kaporta hasarı ile atlatılmasını sağlıyor. Tesla'nın teknolojisi sadece olasılıkları tespit etmekte değil doğru çözümü sunma konusunda oldukça başarılı.

Makine öğrenme teknolojisinden ve aracın etrafındaki kamera ve sensörlerden faydalanan bu teknoloji sadece muhtemel kazaları tespit etmiyor, mümkün olan en az hasarla atlatılması için doğru hamleyi de belirliyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Tesla'nın otonom sürüşü gelecekte daha ne kadar gelişebilir? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.