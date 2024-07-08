Tesla'nın Model Y'si Yenileniyor: 'Juniper' Yeniden Tasarımı Yolda!

Tesla'nın popüler elektrikli SUV'si Model Y'nin "Juniper" kod adlı yeniden tasarımı ilk kez Kaliforniya'da görüldü.

Reddit'te paylaşılan bir görselde, ön ve arka tamponları kapatılmış siyah bir Model Y ve öne monte edilmiş bir kamera dikkat çekiyor. Bu kamera, Tesla'nın yıllar önce ultrasonik sensörleri kaldırmasından sonra yeni tasarımda park yardımına yardımcı olmak için yerleştirilmiş gibi görünüyor.

Model 3'ün Ardından Model Y de Yenileniyor

Model Y'nin sedan muadili Model 3, Eylül ayında Avrupa'da ve bu yılın başında ABD'de yenilenmişti. Tesla, Model 3'ün ön ve arka tamponlarını yenilerken, yeni farlar eklemiş, arka lambaları değiştirmiş ve yeni logoya geçiş yapmıştı. İç tarafta ise Model 3, RGB şeritli gösterge paneli, yeni havalandırmalı koltuklar ve arka bilgi-eğlence ekranı gibi yenilikler almıştı.

Geçen yıl dünya çapında en çok satan otomobil olan Model Y, Tesla'nın dönüş sinyallerini etkinleştiren ve vites değiştiren saplara sahip son aracı. "Juniper" kod adlı yeni Model Y'nin bu saplara sahip olup olmadığı henüz doğrulanmadı ancak olması muhtemel.

Model 3 ve Model Y'ye gelen birçok değişiklik ve yenilik, belli aralıklarla diğer modele de uygulanıyor ve böylelikle tasarım değişiklikleri genellikle her iki araçta da yansıtılıyor.

Peki sizin Model Y'ye gelmesini beklediğiniz iyileştirmeler ve yenilikler neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.