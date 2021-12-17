Tesla, Arabalarını Elelştiren Müşterilerine Dava Açıyor

Markalar, imajlarını parlatmak için uzun zamandır akılda kalıcı reklamlardan ürün yerleştirmeye kadar her şeyi kullanıyor. Ancak Çin'de bir dizi halkla ilişkiler ve marka kriziyle karşı karşıya kalan Tesla, alışılmadık bir stratejiye başvuruyor: Tesla müşterilerine dava açmaya başladı.

Bloomberg tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre Tesla, araçlarının güvenliği ve kalitesi hakkında endişelerini dile getiren en az iki Çinli vatandaşa karşı hakaret davasında bulundu.

Şirket, müşterilerinin, itibarını yersiz yere zedelediğini iddia ediyor ve bunun sonucunda yüksek tazminat talep ediyor. Raporda ayrıca şirketin avukatlarının ise markayı eleştiren sosyal medya kullanıcılarını tehdit ettiği bildiriliyor.

Tesla'nın hukuk ekibi, davadan kaçınmak için kamuoyundan özür dilemelerini ve gönderilerin geri çekilmesini talep ediyor.

Şanghay'da bir pazarlama ve marka danışmanlığı firması olan China Skinny'nin Genel Müdürü Mark Tanner, Tesla'nın davranışıyla ilgili olarak Bloomberg'e şunları söyledi: "Özellikle yabancı markalara karşı toksik eleştiriler, Çin'de Batı'dan daha aşırı hissediliyor."

Mark Tanner bu stratejinin sonuç vereceğini düşünüyor. Tesla'nın mahkemeye verdiği müşterilerin zaten bir darbe aldığını ve kısa vadede acı çekebileceklerini umduğunu söyledi.

Tesla müşterilerine dava açmaya başladı

Dava edilenler arasında bulunan Model S sahibi Han Chao, Tesla'ya en büyük eleştiri yapanlardan biriydi. Tesla'nın büyük bir onarım geçmişine sahip olan, kullanılmış bir arabayı satarak dolandırıcılık yaptığını iddia etti. Weibo hesabında Tesla'dan holigan şirket olarak bahsetti.

Tesla bu iddialar sonrasında dava açtı ve doğrulanmamış, asılsız ve karalayıcı sözler karşılığında tazminat olarak 5 milyon yuan (785.000 dolar) talep etti.

Bu yılki Şanghay Otomobil Fuarı'nda bir Model 3 sedanın üzerine atlayarak öne çıkan bir başka Tesla eleştirmeni Zhang Yazhou ise 5 milyon yuan için dava edildi.

Rapora göre, şirket ayrıca sosyal medya fenomenlerini de tehdit ediyor.

Pekin'deki Haodong Hukuk Bürosu'nun bir ortağı olan Zhang Xiaoling, "Tesla, bireysel tüketicilerin haklarını koruma konusundaki güvenini azaltmak ve dolayısıyla diğer müşterilerin eylemlerini önlemek için dava yolunu kullanıyor." dedi.

Xiaoling'e göre Tesla'nın neredeyse sınırsız kaynakları davadaki tüketiciler için belirsizlikler ve riskler yaratıyor.