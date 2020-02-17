Tesla'nın Avrupadaki İlk Fabrikası "Gigafactory" Durduruldu

Dünyanın önde gelen elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla’nın Avrupa’da açacağı ilk fabrikasına yargı engel oldu.

Elektrikli araç ve elektrikli araç motor parçaları tasarlayan, üreten ve satışını gerçekleştiren Amerikan şirketi Tesla’nın Almanya’daki faaliyetleri mahkeme kararıyla geçici olarak durduruldu. Elektrikli otomobil üreticisinin Almanya’da kurmayı planladığı Gigafactory isimli fabrikasına dair hazırlıklar çevreci gruplar tarafından engellendi. Fabrikanın Berlin yakınlarındaki bir ormanlık alana kurulacak olması sebebiyle bölgedeki doğal yaşam ve su kaynaklarının olumsuz etkileneceğini savunan çevreciler dava açtı. Tesla’nın faaliyetleri geçici olarak mahkeme sonuçlanana kadar durduruldu.

Tesla’nın Amerika Birleşik Devletleri dışındaki tek fabrikası Çin’de bulunuyor. Almanya’da kurulacak bu tesis şirketin Avrupa’daki ilk otomobil ve pil fabrikası olacaktı.Unutmadan, Tesla tesis hazırlıkları kapsamında 91 hektarlık ormanda binlerce ağaç kesmiş, bölgede 400 futbol sahasından daha büyük olan 300 hektarlık bir toprak satın alarak inşaatı 2021’de tamamlamayı planlamıştı.