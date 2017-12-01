Tesla'nın Dev Lityum İyon Pili Faaliyete Geçti

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla'nın, Avustralya'da Fransız enerji şirketi Neoen ile iş birliğinde yapımını tamamladığı 100 megavat kapasiteli pil faaliyete geçti.

Dünyanın en büyük lityum iyon bataryası, hedeflenen tarihten yaklaşık 40 gün daha önce faaliyete geçti. Öyle ki Elon Musk, 100 gün içinde dünyanın en büyük bataryasını kurmak için girdiği iddiayı geçtiğimiz haftalarda kazanmış ve Güney Avustralya'da dünyanın en büyük lityum iyon pilinin yapımının tamamlandığını duyurmuştu.

Neoen şirketi tarafından Jamestown kasabasında kurulan rüzgar enerjisi tesisinde üretilecek enerjiyi depolayacak olan dev batarya, bölgedeki 30 bin eve yaklaşık bir saat boyunca elektrik verebilecek güçte.

Dev bataryanın faaliyete geçmesiyle birlikte, elektrik enerjisinin büyük çoğunluğunu güneş ve rüzgar enerjisinden elde eden Güney Avustralya'da yaşanan elektrik kesintilerine son verecek.

Dünya üzerinde şu ana kadar üretilen en büyük lityum iyon bataryasının, pil teknolojisi alanında yapılan çalışmalara büyük bir katkı sağlaması bekleniyor.