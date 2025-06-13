Tesla'nın En Uzun Menzilli Otomobili Yenilendi! Türkiye'ye Gelecek Mi?

Elektrikli otomobil dünyasında trendleri belirleyen hareket aslında Tesla’nın yeni modelleri oluyor. ABD merkezli üretici premium segmentte konumlanan Model S ve Model X’in güncellenmiş versiyonlarını tanıttı. Yeni versiyonlar ile otomobiller sınıf atladı diyebiliriz. Peki yeni Model S ve Model X, Türkiye'ye gelecek mi? İşte detaylar...

Tesla, Lüks Serisini Yeniledi: Daha Konforlu, Daha Sessiz, Daha Güçlü!

Tesla,Model S ve Model X’in Long Range ve Plaid versiyonlarına kapsamlı bir makyaj operasyonu yaptı. Yeni modellerde ses yalıtımı artırılırken aktif gürültü engelleme sistemi daha da geliştirildi. Bunun yanı sıra aerodinamiği güçlendiren yeni tamponlar ve jant seçenekleri dikkat çekiyor.

Araçlar artık sadece adaptif far seçeneği ile geliyor ve yeni renk seçeneği olan Frost Blue ile tercih edilebiliyor. Model S standart olarak 19 inç Magnetite jantlarla sunulurken, dileyen kullanıcılar 4 bin 500 dolarlık farkla 21 inç Velarium jantlara geçiş yapabiliyor. Model X ise 20 inç Perihelix ve 22 inç Machina jant seçenekleriyle geliyor.

Otomobillerin süspansiyon sistemindeki yeni burç tasarımı daha yumuşak bir sürüş deneyimi sağlıyor. Ayrıca geliştirilmiş ön kamera ile görüş açısı artırılmış durumda. İç mekânda ise dinamik ambiyans aydınlatması dikkat çekiyor. Önceden Model 3 ve Model Y’de kullanılan bu özellik artık lüks modellerde de yer alıyor.

Model S'in Long Range versiyonu 660 kilometrelik menziliyle artık Tesla tarihindeki en uzun menzilli otomobil olarak öne çıkıyor. Model X tarafında ise üçüncü sıra yolcular için daha geniş bir alan ve artırılmış bagaj kapasitesi sunuluyor. Ancak bir kötü haber en uzun menzilli model maalesef Türkiye'de satılmayacak.

Tesla Türkiye pazarında işleri biraz farklı yürütüyor. Zira Tesla’nın Türkiye stratejisi tamamen Model Y üzerine kurulu. Geçtiğimiz günlerde Berlin Gigafactory’den çıkan 8 milyonuncu aracın Model Y olması da bu odaklanmanın bir göstergesi. Model Y’ye olan talep Türkiye’de öylesine yoğun ki envanterler dakikalar içinde tükeniyor. Bu markayı farklı bir model arayışına sürüklemiyor.

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