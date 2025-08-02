Tesla'nın Oto Pilotu Can Aldı! Şirket Rekor Ceza Ödeyecek

Nisan 2019'da Florida'nın Key Largo bölgesinde meydana gelen kazada Tesla'nın sürüş destek sistemi otopilot kusurlu bulunmuştu. Kazada 22 yaşındaki Naibel Benavides Leon olay yerinde hayatını kaybederken, erkek arkadaşı Dillon Angulo ise ağır şekilde yaralanmıştı.

Korkunç olay, sürücü George McGee'nin Tesla Model S'i ile saat ~100 km/s hızla sinyal vermeden kavşağa girmesiyle gerçekleşti. Kazadan birkaç saniye önce telefonunu düşürünce eğildi ve o sırada Tesla aracı otomatik olarak fren yapmadı ve saniyeler içinde başka bir araca çarptı. Miami'de görülen davadan sonuç çıktı ve Tesla'nın ödeyeceği ceza belli oldu.

Tesla %33 Sorumlu, 329 Milyon Dolar Tazminat Ödeyecek

2019'dan kalan davada jüri, kazada Tesla'nın %33 oranında kusurlu olduğuna ve asıl suçun o an arabayı kullanan McGee'de olduğuna hükmetti. Tesla, 129 milyon doları telafi edici, 200 milyon doları ise cezai tazminat olarak 329 milyon dolar tazminat ödeyecek. Mağdur ailelerin avukatı Brett Schreiber ise Tesla'nın daha fazla suçlu olduğunu vurguladı. Scheriber, Elon Musk'ın pazarlama yaparken yalanlar söylediğini, bu yüzden insanların canından olduğuna vurgu yaparak şu cümleleri sarf etti:

Otopilot teknolojileri sadece otoyollar için tasarlanmış olmasına rağmen otoyol dışındaki kullanımlara herhangi bir yazılımsal engel getirilmedi. Elon Musk, Tesla'nın insanlardan daha iyi araç kullandığını söyledi. İşte bu yalanlar yüzünden sokaklarımız, kusurlu bir teknolojinin deneme tahtası oldu.

Tesla Suçlamaları Kabul Etmedi

Uzun zamandır eleştirilerin hedefinde olan Tesla, Miami'de görülen davanın kararına itiraz edileceğini, kararın yanlış olduğunu duyurarak, "Bugünkü karar yanlıştı. Otomotiv güvenliğini geri çeker ve tüm sektörün hayat kurtarıcı teknolojiler geliştirme çabalarını baltalar." yorumunu yaptı. Tesla şu an zor zamanlardan geçiyor; üstüne yalnızca bir ay önce servise açılan robotaksilerin de geleceği tehlikede.