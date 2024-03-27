Tesla, Kendi Alanında Yine Devrim Yaratacak: Otomobil ve Optimus Robotuna 5G Getiriyor!

Şu an piyasadaki birçok elektrik otomobilde internet bağlantısı mevcut ve bu bağlantı sayesinde sürücüler çeşitli imkanlardan faydalanabiliyor. Tesla, rakiplerinin önüne hem otomobilleri hem de Optimus adından robotlarıyla geçmeyi planlıyor.

Şirketin şu an her iki büyük projesi için de özel 5G bağlantı altyapısı üzerinde çalıştığı söyleniyor. Tesla, zaten pazarda internet bağlantısını aracına dahil eden ilk şirketlerden biri oldu. Şimdi de bunu kullanıcıları için daha avantajlı bir hale getirmek istiyor.

Tesla İddialı Hamleler Yapmaya Devam Ediyor

Tesla ilk olarak 3G ile başladığı internet bağlantısını 4G LTE ile güncelledi. Şimdi de bir yükseltme daha yaparak 5G bağlantıları mümkün kılmak için çalışmalara başladı.

Tesla'nın BT Üretim Çözümleri Mühendisliği Baş Personel Mühendisi Pat Ruelke, çalışmaların başladığını LinkedIn'de paylaştığı bir iş ilanı ile açığa çıkarmış oldu. İş ilanında şunlar yazıyordu:

"Araç ve Optimus hücresel bağlantısını bir sonraki seviyeye taşımak için gerekenlere sahip misiniz? Tesla ürünleri ile özel 5G altyapımız arasında kusursuz bir özel 5G hizmeti oluşturacak usta bir mühendis arıyorum. Düşük gecikme sürelerinin ve veri hızlarının sınıra kadar zorlanması garanti edilir. Tesla, Tesla tesislerindeki tüm Tesla araçlar (Model S 3 XY, Cybertruck,…) ve Optimus için sınıfının en iyisi bağlantı deneyimini sunmak üzere küresel BT Üretim Çözümleri Mühendisliği ekibi için motivasyonu yüksek bir Hücresel Sistem Entegrasyon Mühendisi arıyor. Görev, iç müşteri ihtiyaçlarının anlaşılmasını, test prosedürlerinin planlanmasını ve yürütülmesini, ESIM'in Tesla'nın özel 5G ağ altyapısına sorunsuz ve güvenilir bir şekilde entegre edilmesini içeriyor."

Açıklamadan da görüldüğü gibi şirketin kendi tesislerindeki 5G altyapısından da bahsediliyor. Tesla, tüm otomobil modellerine ve Optimus adındaki robotlarına yakın gelecekte 5G bağlantı desteğini girecek ve alanında yine fark yaratacak gibi görünüyor.