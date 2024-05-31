Tesla Otomobiller Yine Geri Çağrılıyor: Peki Bu Seferki Sorun Ne?
Tesla, daha önceki geri çağırmaların ardısıra şimdi ise 125.000'den fazla modelini geri çağırıyor. İşte detaylar!
Tesla ardı arkası kesilmeyen araç geri çağırmalarına bir yenisini daha akılalmaz bir sayıyla ekliyor.
Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, şirketin 125.000'den fazla Model S, X, 3 ve Y'yi geri çağırdığını çünkü emniyet kemeri uyarılarının yanmadığını ve olması gerektiği gibi çalışmadığını söyledi.
Emniyet Kemeri Sorunları Ortaya Çıktı
Tesla'nın emniyet kemeri sorunları esasında çok eskilere dayanıyor. Bir haftadan biraz daha uzun bir süre önce Elon Musk liderliğindeki elektrikli otomobil üreticisi, araç sahipleri araç kullanırken bazılarının kopması üzerine 110.000 Model X aracındaki emniyet kemerlerini tamir etmeyi tamamlamıştı. Bu sorunla ilgili ilk şikayetler 2023 yılının başlarında kaydedilmişti.
Dahası Tesla'nın emniyet kemeri sorunları Oto Pilot sorunlarının yanında neredeyse hiç kalıyor. Şirket, güvenlik endişeleri nedeniyle 2023 yılında yaklaşık 2 milyon elektrikli aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı.
Bir araştırmaya göre Tesla sürücüleri 2023 yılında en kötü kaza oranına sahipti ve şirketin geri çağırmaları her geçen yıl giderek arttı.
Tesla Direksiyona Dokunma Dönemini Bitiriyor!
Tesla'da otonom sürüşü aktif hale getirdiğinizde belirli aralıklarla direksiyona dokunmanız gerekiyor. FSD v12.4 güncellemesi ile bu duruma son verilecek!
Tesla'dan bu yeni geri çağırmalarla ilgili herhangi bir açıklama gelmiş değil. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.