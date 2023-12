Tesla'nın Yeni Devrimi: Otomobillere Kablosuz Şarj Desteği Geliyor!

Elektrikli araç devi Tesla, önemli bir özelliği duyurdu. Şirket, baş tasarımcısı Franz von Holzhausen'un yaptığı açıklamayla, kablosuz elektrikli araç şarj sistemleri üzerinde çalıştığını doğruladı. Bu inovasyon, Tesla sahiplerine araçlarını şarj etmek için geleneksel şarj kablolarına ihtiyaç duymadan, sabit bir şarj platformu kullanma imkanı sunacak.

Geliştirilen kablosuz şarj teknolojisi, elektrikli araçların garajlarda veya park alanlarında özel olarak kurulan şarj pedleri üzerinden enerji almasına olanak tanıyacak. Bu sayede araç sahipleri, araçlarını şarj etmek için herhangi bir fişi takmaya gerek duymadan pratik bir şekilde şarj işlemini gerçekleştirebilecekler.

