Tesla'dan İlginç Hamle: Otonom Sürüş Aboneliğinin Fiyatı Yarı Yarıya Düştü!

Tesla'nın otonom sürüş yazılımının aylık abonelik fiyatı yarı yarıya düşürüldü. Tesla'nın otonom sürüş (denetimli) aboneliği artık aylık 99 dolar, yani önceki standart olan 199 dolardan gerçek anlamda çok daha düşük.

Tesla aylık 199 dolarlık yükseltme ücretini 2021 yılında otonom sürüş sistemi henüz beta aşamasındayken uygulamaya koymuştu. Bir Tesla için otonom sürüş özelliğini eklemek yaklaşık 12.000 dolar'a mal oluyor, bu nedenle mevcut oranla aboneliğin değerini kaybetmesi 10 yıl sürecek.

Tesla geçirdiği zorlu bir mali çeyreğin ardından elektrikli araçlarını (ve hisselerini) daha çekici hâle getirmek için elinden geleni yapıyor. 2020'den bu yana ilk kez Tesla elektrikli otomobil sevkiyatları yıldan yıla düştü ve bir önceki çeyreğe göre önemli ölçüde azaldı.

Otonom Sürüş Aboneliği 199 Yerine Artık 99 Dolar

2024'ün ilk aylarında Tesla teslimatları yıllık %8 ve 2023'ün son çeyreğine göre %20 azaldı. Analistler Tesla'nın 2024 yılının ilk çeyreğinde 449.080 adet elektrikli araç sevk etmesini bekliyordu ancak Tesla sadece 386.810 adet teslimat gerçekleştirebildi. Tüm bu indirime rağmen örneğin Model Y fiyatları bu ay başında 1.000 dolar artış göstermişti.

Tesla, geçen yılın sonlarında piyasaya sürülmeye başlanan Cybertruck için henüz sevkiyat rakamlarını paylaşmadı ancak şirket tüm bunların yanı sıra şimdi robotaksi üzerinde çalışıyor.

Her ülke henüz otonom sürüşe izin vermediği için bu aboneliğin ülkemizde hangi fiyata ve ne zaman kullanıma sunulacağı şimdilik meçhul ancak fiyatının düşmüş olması özellikle de ülkemizdeki artan kur fiyatları göz önüne alındığında oldukça önemli.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.