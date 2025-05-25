Tesla Resmen İtiraf Etti: Başaramadık!

Yaklaşık 10 yıl önce yani 2015’te Elon Musk, Tesla araçlarının 2017’ye kadar tamamen kendi kendine gidebileceği, yani “seviye 5 otonom” teknolojisine ulaşacağını açıkladı. O dönem teknoloji dünyasında büyük ses getiren bu iddiasını Musk, Ocak 2016’da da tekrarladı. Ünlü iş insanının bahsettiği hedefe göre kullanıcılar, otomobillerine sadece nereye gitmek istediklerini söyleyecek ve yolculuk boyunca hiçbir şeye karışmadan keyif sürecekti.

Aynı yılın haziran ayında ise Musk, seviye 5 otonominin artık çözüldüğünü duyurdu. 2017 ve 2018’de de benzer açıklamalar yaptı. Ancak 2025’e gelindiğinde Tesla hala bu seviyeye yaklaşabilmiş değil. Kısa süre önce ise bir Tesla yetkilisi, bu konuda başarısız olduklarını kabul etti.

Tesla'nın Rakiplerinin Oldukça Gerisinde Olduğunu İtiraf Etti

Tesla, on yılı aşkın süredir tam otonom sürüş teknolojisi geliştirmek için çalışıyor. Ancak tüm bu çabalara rağmen şirket, şu ana kadar yalnızca Seviye 2 otonomiye ulaşabildi. Üstelik bu seviye de pek güvenli sayılmıyor çünkü bugüne kadar birçok ölümle sonuçlanan kazaya yol açtı. Tesla’nın Autopilot ve Yapay Zeka Yazılımı biriminin başındaki Ashok Elluswamy ise katıldığı bir podcast’te şirketin bu alanda rakiplerinin gerisinde kaldığını açıkça itiraf etti.

Elluswamy, Tesla’nın 10 yılı aşkın süredir otonom sürüş teknolojisi geliştirmesine rağmen rakiplerinin oldukça gerisinde kaldıklarını kabul etti. Google’ın otonom araç teknolojileri geliştiren alt şirketi Waymo’yu örnek göstererek “Waymo zaten bunu başarıyor. Biz ise birkaç yıl gerideyiz,” ifadelerini kullandı.

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