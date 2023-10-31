Otopilot Kazasının Davası Sonuçlandı: Tesla Sorumluluk Almadı!

Elon Musk'ün öncülüğünü yaptığı Tesla, otonom sürüş teknolojilerinin sorumluluğunu belirleme konusundaki davalardan birinde bir zafer daha kazandı.

Kaliforniya'da 2019 yılında meydana gelen bir kaza sonucu yaşamını yitiren 37 yaşındaki Micah Lee'nin ailesi, Tesla'nın Model 3'ünü satarken Otopilot sisteminin kusurlu olduğunu iddia etmiş ve şirketi sorumlu tutmuştu.

Ancak Salı günü açıklanan jüri kararı, Tesla'nın araçlarının otonom sürüş esnasında karıştığı kazalardan sorumlu tutulmamasına yönelik oldu. Lee'nin ölümünün, insan hatasından kaynaklandığına inanan jüri, Tesla'nın aleyhine karar vermedi.

Elon Musk Gülerek Yanıt Verdi

Bu karar Tesla'nın otonom sürüş teknolojilerini kullanırken meydana gelen kazalarda şirketin sorumluluğunu belirleme konusundaki davalardan birinde ikinci zaferi oldu. Daha önce de benzer bir dava sonucunda Tesla lehine karar verilmişti.

Bu karar, Tesla'nın otonom sürüş teknolojileriyle ilgili federal ve eyalet düzenleyicilerin artan incelemesi altında olduğu bir döneme denk geldi.

Şirket, ABD Adalet Bakanlığı tarafından cezai soruşturma altında bulunuyor ve 2021'de ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla'nın otopilot sistemleriyle ilgili bir soruşturma başlatmıştı. Ayrıca Kaliforniya Motorlu Taşıtlar Dairesi de Tesla'yı Otopilot ve Tam Otomatik Sürüş (FSD) yetenekleri hakkında yanlış iddialarda bulunmakla suçladı.

Tesla CEO'su Elon Musk, bu konuda şirketin gelecekteki yasal sorumluluğunu kabul edip etmeyeceği sorusuna gülerken, "Davalara bakılırsa, yasal sorumluluğumuz olduğunu düşünen pek çok insan var" şeklinde espri yapmıştı.

Tesla'nın otonom sürüş teknolojileriyle ilgili sorumluluğu hakkındaki bu davalardaki sonuçlar, otonom araç endüstrisindeki geleceği şekillendirebilir.

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