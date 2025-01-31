Tesla'dan Kötü Haber: Elon Musk'ın Paralar Suyunu Çekti

Ünlü milyarder Elon Musk'ın olmadığı masa yok, ama masalardan birinin ayağı kırık. Musk'ın otomobil şirketi Tesla'nın dördüncü çeyrek gelirlerinde küçük bir artış görülürken, net karda ciddi bir düşüş yaşandı.

Tesla'nın 2024'ün son çeyreğindeki geliri, bir önceki yılın aynı dönemine göre %2 artışla 25,7 milyar dolara yükseldi. Ancak net kar, %71 azalarak 2,3 milyar dolara geriledi. Bu, 2023'ün dördüncü çeyreğindeki 7,9 milyar dolarlık net karla kıyaslandığında oldukça düşük bir rakam.

Hisse başına kar da 2,27 dolardan 66 sente düştü. Bu sonuçlar yatırımcılar için büyük hayal kırıklığıydı. Tesla'nın 2024 yılı genelinde elde ettiği gelir %1 artışla 97,7 milyar dolar olduysa da net kâr %53 azalarak 7,1 milyar dolara indi.

Elon Musk Bütün Tuşlara Basıyor

Tesla, 2024'ün son çeyreğinde 459.445 otomobil üretti ve 495.570 aracı teslim etti. Üretim, bir önceki yılın aynı dönemine göre %7 azalırken, teslimatlar %2 arttı.

2024 yılı genelinde ise Tesla, 1.773.443 araç üretti ve 1.789.226 aracı teslim etti. Bu rakamlar, bir önceki yıla göre sırasıyla %4 ve %1'lik bir düşüşe işaret ediyor.

Elon Musk tüm bu sorunları toparlamak için başka adımlar atmakta karar kıldı. Örneğin sosyal medya platformu X (eski Twitter) için yeni bir projeden bahsetmişti.

Bu doğrultuda X üzerinden banka hesaplarına gerek kalmadan finansal işlemler yapılmasına olanak sağlandı ama bu kanatta da işlerin pek yolunda gitmediğine ve Elon Musk'ın beklediği sonucu alamadığına dair haberler var.

2025 Tesla'nın Yılı Olacak Mı?

Tesla, 2025 yılı için iddialı planlarını da açıkladı. Şirket, robotaksi hizmetini bu yılın sonlarına doğru ABD'nin bazı bölgelerinde kullanıma sunmak niyetinde. Ek olarak denetimli tam otonom sürüş teknolojisini Avrupa ve Çin'de de hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Tesla'nın açıklamasında, "2025, şirketimiz için dönüm noktası olacak. Otonom sürüş teknolojisi ve robotaksi işimizle büyük bir adım atmayı planlıyoruz," ifadeleri yer aldı. Başarılı olacak mı hep beraber göreceğiz. Siz ne dersiniz?