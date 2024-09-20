Tesla, Cybertruck'ına Makineli Tüfek Takan Çeçenistan Liderinin Aracını Devre Dışı Bıraktı

Satın aldığımız ürünler ne kadar aslında ne kadar bize ait hiç düşündünüz mü? Örneğin bugün dijital olarak satın aldığınız oyun bir yıl sonra o platform kapanırsa ne olacak? Paranızı mı alacaksınız, oyuna yine de erişebilecek misiniz yoksa oyun artık sizin olmayacak mı?

İnsanlar, dijital varlıklarla ilgili bu sorulara hala cevap ararken, fiziksel varlıkların da pek güvende olmadığı ortaya çıktı. İddialara göre Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov'un bir süre önce satın aldığı Cybertruck, Tesla tarafından uzaktan müdahale edilerek devre dışı bırakıldı. Peki ama neden? İşte detaylar!

Elon Musk, Kadirov'un Cybertruck'ını Uzaktan Devre Dışı Bıraktı

Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, bir süre önce sosyal medyada Tesla Cybertruck'ına ait bazı görüntüler paylaştı. Aracın kendisine Elon Musk tarafından hediye edildiğini söyleyen Kadirov'un aracın arkasına bir adet makineli tüfek yerleştirdiği de gözlerden kaçmadı.

Elbette ki bu durum tepkilere yol açtı. Özellikle de Kadirov'un Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'dan yana tavır aldığı ve savaşta ordusunun aktif şekilde kullanıldığı göz önüne alınınca insanlar Elon Musk'a neden Kadirov'a Cybertruck hediye ettiğini sordu. Musk ise iddiaları yalanlayarak kendisinin böyle bir şey yapmadığını açıkladı.

Şimdi ise France 24 sitesinin haberine göre, Kadirov, Telegram hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Açıklamasında "Elon Musk, Cybertruck'ı uzaktan devre dışı bıraktı." dedi. Ayrıca "Elon Musk'ın yaptığı hiç hoş bir şey değil. Kalbinin derinliklerinden gelen pahalı hediyeler veriyor, sonra da onları uzaktan devre dışı bırakıyor." ifadelerini kullandı.

Her ne kadar insanlar bir ülkenin devlet başkanına çok üzülmese de aldığımız ürünler ne kadar bize ait sorusunu yine kendilerine sordu. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizin aracınız üretici markanın hoşuna gitmeyen hareketler nedeniyle kapatılsa tepkiniz ne olurdu? Görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.