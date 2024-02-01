Ford, Tesla Otomobil Sahiplerine Ücretsiz Şarj Adaptörleri Sunacak!

Ford, araç sahiplerine ücretsiz olarak Tesla Supercharger ağıyla uyumlu bir şarj adaptörü sunma kararı aldı. Bu girişimle Ford otomobil sahipleri, 30 binden fazla Supercharger istasyonunda ücretsiz şarj imkanına sahip olacaklar.

Ford, özellikle ABD'de başlayacak olan bu girişimle, tamamen elektrikli modelleri olan Ford F-150 Lightning ve Mustang Mach-E sahiplerine ücretsiz olarak bu adaptörleri sunacak. Bu adım, Ford'un elektrikli araç kullanıcılarına daha geniş bir şarj altyapısı sunma hedefi doğrultusunda önemli bir karar aldı.

Ford CEO'su Jim Farley, Ford'un tamamen elektrikli modelleri olan F-150 Lightning ve Mustang Mach-E sahiplerine yönelik önemli bir adım attıklarını duyurarak, bu araçlar için Tesla Supercharger ağına uyumlu ücretsiz şarj adaptörleri sağlayacaklarını açıkladı.

Bu sayede, Ford kullanıcıları 30 binden fazla Supercharger istasyonuna erişim imkanına sahip olacak. Farley, bu ücretsiz adaptörlerin detaylarının ve başvuru sürecinin yakında paylaşılacağını belirtti. Bu adım, Ford'un elektrikli araç kullanıcılarına daha geniş bir şarj altyapısı sunma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Diğer otomobil üreticilerinin de benzer adımlar atmaya başlamasıyla birlikte, elektrikli araç kullanıcılarının şarj altyapısına daha geniş bir erişim sağlanması hedefleniyor.