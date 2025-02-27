Tesla Araç Sahipleri Korkudan Logoları Kapatmaya Başladı! Peki Neden?

Son zamanlarda, bazı Tesla sahiplerinin araçlarının logolarını farklı markaların logolarıyla değiştirdiği görülüyor.

Muhafazakar kesime açık açık katılan ve Donald Trump seçildiğinden bu yana sürekli olarak aşırı sağcı profiliyle dikkat çeken Elon Musk'ı eleştirmek isteyenler, Tesla aracı sahiplerini hedef aldı.

Tesla Markasının Üstünü Kapatıyorlar

Tesla sahipleri de araçlarını Toyota, Honda, Mazda ve Audi gibi markaların logolarıyla süsleyerek, Musk'ın kişisel ve politik imajından ayrılmayı tercih ediyor. Daha doğrusu kendilerini güvende tutmaya çalışıyorlar.

Tesla araçlarına yönelik vandalizm vakaları, son dönemde artmış durumda. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Tesla sahiplerinin araçlarının üzerine sprey boyayla yazılar yazıldığı ya da zarar verildiği görülüyor.

Tesla Sürücüleri Utanç İçinde

Musk'ın politikada aldığı sert tavırlar ve özellikle Trump ile olan bağlantıları, birçok Tesla sahibini rahatsız etmiş durumda. Bazı sürücüler, Elon Musk'ın aşırı sağcı tavrından utandıklarını söylüyor.

Bu sebeple saklanmaya çalışıyorlar. Hatta bazıları, araçlarına "Anti-Musk" sticker'ları yapıştırarak bu durumu protesto ediyor.

Vandalizmin öne çıkan örneklerinden biri de Berlin'deki fabrikada yaşanan olaylardı. Tesla fabrikasına yönelik yapılan protesto eylemi sırasında Adolf Hitler'in görüntüleri duvarlara yansıtılmıştı. Tesla sahipleri, artık sadece araçlarını değil, markalarının da hedef alındığını hissediyor.