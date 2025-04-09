Tesla'nın Şarj İstasyonlarına Bombalı Saldırı Gerçekleşti

ABD'nin Washington eyaletindeki Lacey şehri, geçtiğimiz gece bir Tesla şarj istasyonunda yaşanan patlama nedeniyle alarma geçti. İlk değerlendirmeler olayın, geçmişte Tesla araçları ve şirkete bağlı şarj istasyonlarında yaşananlara benzer şekilde kasıtlı bir saldırı olduğunu gösteriyor.

Patlama hakkında gerçekleştirilen ilk incelemelerin ardından, polis ve FBI ekiplerinin bölgeyi güvenlik altına alarak kapsamlı bir soruşturma başlattığı bildiriliyor.

Elon Musk'ı Hedef Alan Bir Saldırı Olabilir

Yerel medyadan aktarılanlara göre, yetkililer tarafından yapılan incelemeler sonucu yaşanan patlamanın arkasında istasyona yerleştirilen el yapımı bir patlayıcının neden olduğu tespit edildi. Söz konusu patlayıcının 12 üniteden oluşan istasyonun güç kabinesine yerleştirildiği ve olayın ardından zarar gören istasyonun geçici olarak hizmet dışı bırakıldığı bildiriliyor.

Tesla, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda altyapıya zarar verilmemesi gerektiği uyarısında bulunarak, güvenlik kameralarının incelendiğini ve istasyonun en kısa sürede yeniden hizmete alınacağını açıkladı. Öte yandan ekiplerin, olay yerinde detaylı inceleme çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor.

Son dönemde Tesla, buna benzer saldırılar ve dünya genelinde artan tepkilerle karşı karşıya. Özellikle son iki ayda şirket, pek çok protesto ve boykot çağrısının odağı haline geldi. ABD'de bazı gruplar, Elon Musk’ın siyasi ilişkilerini gerekçe göstererek Tesla’yı doğrudan hedef alıyor. Geçtiğimiz haftalarda farklı kentlerde yaşanan olaylarda Tesla showroom’larına zarar verildiği, bazı araçların ateşe verildiği ve şarj noktalarının bilinçli olarak kullanılamaz hale getirildiğine şahit olduk.

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