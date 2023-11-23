Tesla Sahipleri Dikkat: %100 Şarj İstiyorsanız Tesla'ya Para Ödeyeceksiniz!

Elektrikli otomobil üretiminin önde gelen ismi Tesla, şarj konusunda yeni bir karar aldı. Bundan sonra elektrikli aracının şarjını %100 doldurmak için istasyonlarda yoğunluk oluşturanlar, Tesla'ya belirli bir ücret ödemek zorunda kalacak.

Dakika Başına 1 Dolar!

Tesla araçlarının trafikteki sayısı arttıkça Tesla Supercharge'larda da bir o kadar kuyruk oluşuyor. Bazı sürücüler, araçlarının şarjını %100 doldurmak istediği için istasyonlarda yoğunluk oluşuyor.

Tesla, şarj istasyonlarında kuyruk oluşmasını engellemek adına yeni bir uygulamaya geçiyor. Buna göre elektrikli otomobillerin şarj seviyesi %90'a ulaştığında, sonraki her dakika için 1 dolar şarj doldurma ücreti talep edilecek.

Aracınız belirli bir şarj seviyesine ulaştıktan sonra Tesla size istasyondan çıkmanız için beş dakika süre verecek. Eğer o süre zarfında çıkmaz ve şarjınızı tamamen doldurmak isterseniz dakikada 1 dolar ücret ödeyeceksiniz.

Yeni uygulamayı şimdilik yalnızca ABD'de uygulamaya karar veren Tesla, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Aciliyeti olmayan müşterilerimizin istasyonu meşgul etmesini istemiyoruz. Bir müşteri asla benzin istasyonundaki pompa başında araç bırakmaz ve aynı düşünce Supercharger’lar için de geçerli.”

Peki siz Tesla'nın yeni uygulamasını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki bölümden bizimle paylaşabilirsiniz.