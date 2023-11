Tesla, Menzil Hesaplamasını Etkileyen Faktörleri Açıkladı!

Elektrikli araç üretiminin önde gelen ismi Tesla, menzil hesabını nasıl yaptığını sosyal medya aracılığıyla açıkladı. Menzil hesabını yaparken hangi faktörlere dikkat ettiğini madde madde yazdı.

Tesla, uzun menzilli elektrikli araçlarda ne kadar başarılı olduğunu kanıtlasa da enerji tüketimi tahmininde hâlâ çok iyi değil. Bu sebeple son birkaç yıldır menzil heaplamalarına yatırım yapmaya ağırlık verdi.

Your car does the math for you.



When calculating a route & battery % on arrival, Tesla navigation takes into account:



- Wind speed & direction

- Elevation/grade

- Traffic speed

- Avg acceleration/deceleration

- Ambient temperature

- Humidity & pressure

- Solar load & cloud… https://t.co/nTDJczTthu pic.twitter.com/gbt6PCFIH7