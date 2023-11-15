Tesla, Menzil Hesaplamasını Etkileyen Faktörleri Açıkladı!
Ünlü otomobil şirketi Tesla, menzil hesaplamasını etkileyen faktörleri açıkladı. Peki onlar neler? İşte ayrıntılar!
Elektrikli araç üretiminin önde gelen ismi Tesla, menzil hesabını nasıl yaptığını sosyal medya aracılığıyla açıkladı. Menzil hesabını yaparken hangi faktörlere dikkat ettiğini madde madde yazdı.
Menzil Hesaplamasına Yatırım Yapıyor!
Tesla, uzun menzilli elektrikli araçlarda ne kadar başarılı olduğunu kanıtlasa da enerji tüketimi tahmininde hâlâ çok iyi değil. Bu sebeple son birkaç yıldır menzil heaplamalarına yatırım yapmaya ağırlık verdi.
Your car does the math for you.— Tesla North America (@tesla_na) November 14, 2023
When calculating a route & battery % on arrival, Tesla navigation takes into account:
- Wind speed & direction
- Elevation/grade
- Traffic speed
- Avg acceleration/deceleration
- Ambient temperature
- Humidity & pressure
- Solar load & cloud… https://t.co/nTDJczTthu pic.twitter.com/gbt6PCFIH7
Hatta geçtiğimiz sene bir yazılım güncellemesi ile "çapraz rüzgâr, karşı rüzgâr, nem ve ortam sıcaklığı" değişkenlerini ekledi. Aradan birkaç ay geçtikten sonra ise lastik basıncını ekledi.
Menzil hesaplamaları, elektrikli veya içten yanmalı motorlara bakılmaksızın zor bir iştir. Bu sebeple şirketin bunu dikkate alması önemli bir gelişmeydi.
Bir aracın yoldaki verimliliğini etkeleyecek birçok farktör bulunur. Dolayısıyla doğru menzil tahmini yapmak oldukça zordur. Tesla ise son zamanlarda yaptığı yatırımların da etkisiyle bir aracın menzilini tahmin etmeye yarayan tüm faktörleri madde madde açıkladı:
- Rüzgar hızı ve yönü
- Yükseklik/derece
- Trafik hızı
- Ortalama hızlanma/yavaşlama
- Ortam sıcaklığı
- Nem ve basınç
- Güneş ışığı yükü ve bulut örtüsü
- İlk batarya yüzdesi
- İlk batarya sıcaklığı
- Brüt birleşik araç ağırlığı
- Yuvarlanma direnci
- Aerodinamik sürüklenme katsayısı
- HVAC (klima) tüketimi
- Araca özgü enerji tüketimi (bisiklet rafı vb. ekstra ağırlık vs.)
- Batarya ön koşullandırması
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