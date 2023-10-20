Tesla'nın Son Çeyrek Kazanç Raporları Paylaşıldı: Büyüme Sürüyor!

Tesla'nın 2023 yılı 3. çeyrek kazanç raporu karışık sonuçlar ortaya koydu. Yıl boyunca artan giderler ve daralan marjlarla karşı karşıya kalmasına rağmen şirket kâr oranını korudu.

Tesla, 2. çeyrekteki araç teslimat rakamlarının gerisinde kalırken, yıl sonuna kadar yaklaşık 496.000'e ulaşmayı bekleyerek yıllık 1,8 milyon araç teslimatı hedefine ulaşmayı planlıyor.

2023 yılının 3. çeyreğinde Tesla'nın geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre %9 artışla yaklaşık 23,4 milyar dolar olarak gerçekleşti ancak 2022'nin 2. çeyreğine kıyasla 90.000'den fazla elektrikli araç satmasına rağmen, brüt kâr bir önceki yıla göre %22, net gelir ise %44 oranında azaldı.

Brüt Kârda Düşüş Görüldü

Tesla, mali zorluklarının bir kısmını, şirkete yaklaşık 400 milyon dolara mal olan çeşitli fiyat indirimleri ve döviz dalgalanmalarına bağladı.

Tesla ayrıca araştırma ve geliştirme harcamalarını 1,2 milyar dolara çıkararak nakit rezervlerini 3 milyar dolar artırdı ve yaklaşık 26,1 milyar dolara yükseltti. Şirket ayrıca bir yandan otomobil fiyatlarını düşürmek için de ekstra çaba sarf ediyor.

Peki siz elektrik otomobillerin öncüsü Tesla'nın geleceğiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.