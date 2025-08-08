Tesla Supercharger İstasyonlarına 2 Defa Zam Geldi! İşte Yeni Fiyatlar

Hem Tesla hem de diğer marka elektrikli araç sahiplerinin kullanabildiği, ucuz ve hızlı performansıyla dikkat çeken Tesla Supercharger istasyonlarına iki haftada ikinci defa zam geldi. İlk zam daha 25 Temmuz'da gelmişti. Bugün ise yeni bir zam söz konusu oldu.

Tesla Supercharger Fiyatlarına %20 Zam Geldi

Bu doğrultuda Tesla kullanıcıları, kilovat-saat (kWh) başına 8,50 TL, diğer marka elektrikli araç sahipleri ise kilovat-saat başına 10,60 TL ödeyecek. 25 Temmuz'da güncellenen fiyatlar sırasıyla 7,80 TL ve 9,70 TL olarak güncellenmişti. Yani Tesla sahiplerine yüzde 13, diğer marka araçlara ise %20 oranında zam uygulandı.

Türkiye'de Kaç Adet Tesla İstasyonu Var?

Tesla Supercharger istasyonları, Türkiye'de yoğun ilgi görmeye başladı. Çünkü marka farkı olmadan her türlü elektrikli otomobil bu istasyonlardan şarj alabiliyor. Üstelik alternatiflere göre Tesla, çok daha ucuz olmasıyla dikkat çekiyor. Şu an Türkiye genelinde 16 adet istasyon bulunuyor. Türkiye'de elektrikli otomobillerin her geçen gün daha fazla talep görmesi de, Tesla istasyonlarına olan ilgiyi artıracağından, istasyon sayıları artmaya devam edecek.

Tesla istasyonları Türkiye'nin çeşitli konumlarında boy gösteriyor. Tesla Supercharger istasyonu olan şehirler Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bolu, Bursa, Edirne, Denizli, Balıkesir olarak öne çıkıyor.