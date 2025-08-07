Gülsek Mi Bilemedik: ABD Ordusu Tesla Cybertruck Alıyor Ama Nasıl?

Ünlü milyarder Elon Musk'ın "kıyamete dayanıklı" olarak tanıttığı ama sonradan camını kırdığı Cybertruck araçları, Amerikan Ordusu'nun gündeminde. Ordudan gelen resmi bir yazıda, Tesla Cybertruck araçlarının güdümlü füze denemeleri için bir hedef tahtası olarak kullanılacağı belirtildi.

Tesla Cybertruck'lar, Hava Kuvvetleri Test Merkezi'nin, New Mexico'daki White Sands Füze Atış Alanı'nda yapılacak denemeler için kullanılacak. Böylece Elon Musk'ın "kurşun geçirmez, ultra dayanıklı" olduğunu iddia ettiği araçlar tam anlamıyla test edilmiş olacak.

Tesla Cybertruck Satışları 500.000'in Altında Kaldı

Musk'ın büyük pazarlama stratejileriyle görücüye çıkardığı Cybertruck, beklenen ilgiyi pek görmemişti. Hatırlarsanız şirketin hedefi 500 binin üzerinde araç satılmasıydı. Cybertruck çoğunlukla tuhaf görünümlü, özellikle ABD vatandaşlarının yolda görünce dalga geçtikleri bir kasa yapısına sahip. Bu yüzden pek tutulmadı ve zaten az olan Cybertruck satışları düştü.

İlaveten, Elon Musk'ın aşırı sağcı görüşleri ve ABD Başkanlık Seçimleri esnasında Donald Trump'ın bir numaralı destekçisi olmasından ötürü satışlar düşmüş, Tesla araç sahipleri "utançtan" Tesla logosunu kapatmaya başlamıştı.

2025'in ikinci çeyreğinde 4.306 adet Cybertruck satışı gerçekleşti — yani beklentinin çok küçük bir kısmına bile denk gelmiyordu. ABD Ordusu'nun Tesla Cybertruck satın alması, satışlar konusunda ufak da olsa yukarı bir eğilime sebep olabilir. Ordunun kullandığı araçlar, vatandaşları etkileyebilir.

ABD Ordusu 2 Adet Cybertruck Alacak

Ordunun hedef tahtası olarak kullandığı 31 adet araç var. Gönderilen resmi yazıda ise füze denemelerinde kullanılmak üzere toplamda 2 adet Cybertruck satın almak istedikleri yazıyor. Tesla'ya gönderilen tam belgeyi aşağıdan inceleyebilirsiniz:

Ordu, teslimat öncesi tüm araç sıvılarının boşaltıması gerektiğinin altını çizmiş ve tercihlerini Cybertruck'tan yapmalarına sebep olarak aracın yüksek darbe direncine sahip olmasını göstermiş. Aynı yazıda araçların çalışıp çalışmamasının önemi olmadığı ama tüm tekerleklerin döner vaziyette olması gerektiğinin altı çizilmiş. Cybertruck, ordunun ilgilendiği alanlarda ticari olarak erişilebilen tek araç olarak kayıtlara geçmiş.