Tesla, Sürücülerine Araçları Satmaları Durumunda Dava Açacak!

Tesla'nın Cybertruck alıcılarına araçlarını ilk yıl içinde yeniden satmaları durumunda dava açabileceğini tehdit eden bir maddeyi yeniden gündeme getirdiği bildirildi.

Tesla, Cybertruck Alıcılarına Yeniden Satış Şartlarıyla Gündemde

Sınırlı sayıda piyasaya sürülen Foundation Serisi Cybertruck'ı sipariş eden bir alıcı Ars Technica'ya Tesla'nın bu maddeyi içeren sözleşmeyi uygulamaya koyduğunu belirtti.

Tesla'nın sözleşmesine göre Cybertruck sahipleri araçlarını yeniden satmadan önce Tesla'ya daha düşük bir fiyatla geri teklif vermek zorundalar. Araçların sadece Tesla'nın yazılı onayıyla yeniden satılabileceği belirtiliyor.

Bu şartlara uymayanlarla ilgili olarak sözleşmede şu ifadelere yer veriliyor: Tesla aracın mülkiyet hakkının devredilmesini önlemek için ihtiyati tedbir talep edebilir veya sizden 50.000 ABD Doları veya satış veya devir karşılığında alınan değer tutarında (hangisi daha yüksekse) nakdi tazminat talep edebilir. Ayrıca Tesla gelecekteki araçları size satmayı reddedebilir.

Bu madde, geçen ay Tesla'nın Motorlu Taşıt Sipariş Anlaşması'nda Yalnızca Cybertruck İçin başlıklı ek bölümde ortaya çıktı. Ancak daha sonra sözleşmenin kamuya açık kopyasından çıkarıldı.

Maddenin neden belirli sözleşmelere dahil edildiği veya Cybertruck'ın sınırlı sayıda piyasaya sürülen Temel Serisi dışındaki modelleri kapsayıp kapsamadığı belirsiz.

Tesla temsilcileri Business Insider'ın normal çalışma saatleri dışında yapılan sözleşmelerle ilgili yorum talebine henüz yanıt vermedi.