Tesla, Türkiye'deki Model Y Fiyatlarını Artırdı: İşte Yeni Fiyatlar!

Tesla, Nisan ayında Türkiye pazarına girdi ve Model Y'nin ön siparişlerini almaya başladı ancak şirket bugün itibarıyla Türkiye'deki ilk fiyat artışını gerçekleştirdi ve araçların teslimat tarihlerini de erteledi.

Tesla Türkiye'nin web sitesinde yer alan bilgiye göre arkadan itişli ve 430 km menzile sahip Model Y'nin fiyatı vergiler dâhil 1 milyon 664 bin 349 TL olarak güncellendi. Çift motorlu dört çeker Model Y Long Range'in satış fiyatı da güncellenerek, vergiler dâhil 1 milyon 737 bin 255 TL oldu.

En üst seviye Model Y Performance ise vergiler dâhil 1 milyon 831 bin 808 TL'lik fiyatıyla güncellendi. Model Y Performance'ın 514 km menzili ve 250 km/s azami hız kapasitesi bulunuyor.

Tesla, Model Y Teslimatlarını Ocak 2024 ile Mart 2024 Arasına Erteledi

Tesla'daki değişiklikler sadece fiyat artışıyla kalmadı, teslimat tarihlerini de erteledi. Daha önce ön siparişlerin alınmaya başlamasıyla birlikte tahmini teslimat Mayıs, Ekim ve Aralık ayları olarak gözüküyordu ancak Tesla, yeni teslimat tarihini Ocak 2024 ile Mart 2024 arasına erteledi.

Tesla Model Y siparişi veren biri, bugünden itibaren aracı en erken Ocak 2024'te teslim alabilece ancak Tesla Türkiye, teslimat tarihlerinde tekrar bir değişiklik yaparsa teslimat tarihi erkene çekilebilir veya ertelenebilir. Ayrıca kullanıcı aracın sipariş verilen tarihteki fiyatını değil, teslim alınan tarihteki fiyatını ödeyecek. Yani Ocak 2024'te fiyat yeniden artarsa aradaki farkın da ödenmesi gerekecek.

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