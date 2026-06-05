Bu Zararlı Yazılım, Her Gün 2 Bin PC'ye Bulaşıyor! Sizi İzleyebilirler

Siber güvenlik uzmanları, Minecraft oynayanları yakından ilgilendiren bir uyarıda bulundu. Bilindiği üzere Minecraft'ın arkasında çok büyük bir topluluk bulunuyor ve bunların arasına gönüllü geliştiriciler de mevcut. Söz konusu geliştiriciler, kendi modlarını geliştirerek oyunu normalde olduğundan daha eğlenceli hâle getirebiliyor.

Oyunu biraz daha oynaması keyifli hâle getirmek isteyen kişiler tarafından indirilip yüklenen bu modlar şimdi de bilgisayar korsanlarının hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştıran bir araç olarak kullanılmaya başlandı. Giderek daha yaygın hâle gelen bir zararlı yazılım dolayısıyla Minecraft modu kullananların artık iki kat daha fazla dikkatli olması gerekiyor.

Bilgisayar Korsanları, Minecraft ile Nasıl Zararlı Yazılım Yayıyor?

Bilgisayar korsanları, tüm önemli bilgileri ele geçirmek için Minecraft modlarının içine bir zararlı yazılım yerleştiriyor. Bu modlar ilk bakışta güvenilir gibi görünüyor, YouTube'daki sahte mod inceleme videolarının açıklama kısmına ya da yorum olarak paylaşılıyor. Çoğu kişinin bir mod yüklemeden önce onun nasıl çalıştığını görmek için YouTube'daki videoları izlediği göz önünde bulundurulursa bunun aslında başarılı olma ihtimali oldukça yüksek bir yöntem olduğu söylenebilir.

Sahte Minecraft Modlarındaki Zararlı Yazılım ile Neler Yapılıyor?

Bir oyuncu, bilgisayar korsanları tarafından dağıtılan sahte Minecraft modlarından birini indirdiğinde zararlı yazılım aktif hâle geliyor ve Windows Defender'ı devre dışı bırakarak bilgisayarınızı savunmasız hâle getiriyor. Daha sonra Minecraft'ta kullanılan hesap bilgilerini, sistem bilgilerini, Steam ve Discord şifrelerini, tarayıcıda kayıtlı şifreleri, kripto cüzdan bilgilerini topluyor.

Dahası, kurbanların kamerasına erişim imkânı sağlıyor. Bilgisayar korsanı, kamera etkin oluğu sürece uzaktan neler yaptığınızı anlık olarak takip edebiliyor. Öte yandan ekranınızı da izleyebilen bilgisayar korsanları, fare ve klavye kontrolünü de sizden alabiliyor. Zararlı yazılım, Windows'taki Komut İstemi üzerinden herhangi bir kodu çalıştırmayı mümkün kılarken ayrıca bilgisayara dosya yükleme izni de elde edilmesini sağlıyor. Böylece bir bilgisayar korsanı, cihazınızı baştan aşağı zararlı yazılımla doldurabiliyor.

Minecraft Modu Olarak Gösterilen Tuzaklardan Nasıl Korunulur?

Bu zararlı yazılımdan şu ana kadar 116 binden fazla kişi etkilendi. Aktarılan bilgilere göre her gün 2 bin ila 3 bin yeni bilgisayara bulaşıyor. O yüzden siber güvenlik uzmanları da her zamankinden daha dikkatli hareket edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Alınabilecek tedbirlerin başında ise elbette ki sadece güvenilir kaynaklardan indirme işlemi gerçekleştirmek geliyor. Öte yandan ortaya çıkan bilgiler, bu zararlı yazılımın karşısında Windows Defender'ın yetersiz kalabildiğini gösteriyor. O yüzden bilgisayarınızda mutlaka gelişmiş antivirüs programı olduğundan emin olun.

Editörün Yorumu

Aslına bakacak olursanız bu tür zararlı yazılımlar yeni değil ancak bu sefer hedef alınan kullanıcı kitlesi oldukça farklı. Minecraft modları genellikle güvenilir olarak varsayılır. Özellikle de YouTube üzerinden videosu izlenen bir modu çoğu kişi hiç sorgulamadan indirme eğiliminde. Bu sebepten ötürü zararlı yazılım oldukça büyük bir risk oluşturuyor. Eğer siz de Minecraft'ı modlu oynuyorsanız ekstra dikkatli olmanızı öneririm.