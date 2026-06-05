Efsane Açık Dünya Oyunu Çok Ucuzladı! %85 İndirimi Kaçırmayın

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Açık dünya türünü seven oyuncular için kaçırılmaycak bir fırsat sunuldu. Steam'de başlayan kampanya kapsamında Sleeping Dogs indirime girdi. Uzun süre boyunca keyifli zaman geçirilmesine yardım eden oyunu şu anda çok ucuza satın alabilirsiniz. Peki, başarılı açık dünya oyunu Sleeping Dogs kaç TL oldu?

Sleeping Dogs'un Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Steam'de Sleeping Dogs'un Definitive sürümü yüzde 85 oranında indirime girdi. GTA benzeri oyunlar oynamayı seven oyunculara hitap eden Sleeping Dogs'un Definitive sürümü, 15.99 dolar (737 TL) yerine 2.39 dolar (110 TL) fiyat etiketine satılmaya başlandı. Ucuz oyun satın alma fırsatı sunan kampanya 11 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.

GTA tarzı bir oyun olan Sleeping Dogs'un Definitive sürümü için Xbox mağazasında da bir kampanya mevcut. Bu kampanya kapsamında oyun 76,50 TL yerine 11,47 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Oyun PlayStation mağazasında ise 1.049 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Sleeping Dogs Fragmanı

Sleeping Dogs Nasıl Bir Oyun?

Sleeping Dogs, en iyi açık dünya oyunları arasında yer alıyor. Oyunda gizli görevde olan Wei Shen isimli bir polis memurunu kontrol ediyoruz. Hong Kong'da geçen yapımda ister görev yapıyor ister şehirde özgürce gezebiliyoruz. Tıpkı GTA serisinde olduğu gibi bu yapımda da şehirde arabadan motosiklete kadar çeşitli araçlar kullanabiliyoruz.

GTA'nın başarılı bir alternatifi olan oyun özellikle dövüş sistemiyle öne çıkıyor. Dövüş sistemi aslında Batman Arkham City'e benziyor. Doğru zamanda doğru tuşa bastığımızda rakibin hamlesini savuşturabiliyoruz. Bu sistem, oynanışı daha keyifli hâle getiriyor. Dövüşün yanı sıra çeştili silahlar da bulunuyor.

Yayıncılığını Square Enix'in üstlendiği oyunda yalnızca tek oyunculu mod mevcut. Definitive sürümünde 24 adet DLC yani indirilebilir içerik bulunuyor. Bu sürümde oyun ayrıca grafik, ses ve oynanış bakımından iyileştirildi. 2014 yılında piyasaya sürülen Definitive sürümü, Steam sayfasındaki en son incelemeleri "çok olumlu" durumda.

Sleeping Dogs'un Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows Vista 64 bit / Window 7 64 bit / Windows 8 64 bit

Windows Vista 64 bit / 64 bit / Windows 8 64 bit İşlemci: Core 2 Duo 2.4G Hz / Athlon X2 2.7 GHz

Core 2 Duo 2.4G Hz / Athlon X2 2.7 GHz RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: ATI Radeon 3870 / NVIDIA GeForce 8800 GT / Intel HD Graphics 2500

ATI Radeon 3870 / NVIDIA GeForce 8800 GT / Intel HD Graphics 2500 DirectX: Sürüm 10

Sleeping Dogs'un Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows Vista 64 bit / Window 7 64 bit / Windows 8 64 bit

Windows Vista 64 bit / Window 7 64 bit / Windows 8 64 bit İşlemci: Intel Core i5-2300 / Phenom II X4 940

Intel Core i5-2300 / Phenom II X4 940 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: ATI Radeon 7750 / NVIDIA GeForce GTX 560 / Intel HD Graphics 4000

ATI Radeon 7750 / NVIDIA GeForce GTX 560 / Intel HD Graphics 4000 DirectX: Sürüm 11

Sleeping Dogs Kaç GB?

Sleeping Dogs'un yüklenebilmesi için en az 20 GB kullanılabilir alan gerekecek. Bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araçlar bilgisayarda kapsamlı temizlik yaparak boş alanın kolayca artmasını sağlıyor.

Editörün Yorumu

Açık dünya türünü seven biri olarak Sleeping Dogs'u daha önce oynamıştım ve çok beğenmiştim. Bu oyun, uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmemi sağlamıştı. Sleeping Dogs'un çok başarılı bir dövüş sistemine sahip olduğunu söyleyebilirim. Oyunda ister görev yapabiliyor ister şehirde özgürce gezebiliyoruz. Şehirde sokak yarışı gibi çeşitli aktiviteler de bulunuyor.