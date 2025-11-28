Satın Alacaklar Dikkat! Tesla Türkiye Sipariş Sistemi Değişiyor!

Tesla Türkiye geçtiğimiz dönemlerde yaşanan envanter ve sipariş krizleriyle birlikte sisteminde yeni güncellemeler yapıyordu. Bu kapsamda Twitter (X) üzerinden yapılan bir paylaşım ile sistemin güncellendiği duyuruldu. Peki Tesla Türkiye sipariş sisteminde yapılan değişiklikler neler? İşte konuyla ilgili detaylar...

Tesla Türkiye Sipariş Sistemi Değişiyor: Model Y Artık Tamamen Kişiselleştirilebilecek!

Tesla Türkiye’den beklenen açıklama sonunda geldi. 1 Ocak 2025’ten bu yana envanter üzerinden ilerleyen sipariş modeli artık çok daha esnek bir yapıya kavuşuyor. Kullanıcılar Tesla’nın yeni duyurduğu ön talep sistemi sayesinde kendi Model Y tasarımlarını oluşturarak sıraya girebilecek.

Tesla Türkiye Sipariş Sistemi Yenileniyor!



1 Ocak 2025’den bu yana envanter listelemeleri ile ilerleyen sipariş düzenimiz, istediğiniz Model Y modelini tamamen kendiniz tasarlayabileceğiniz yeni bir ön talep sistemi ile yenileniyor. 2 Aralık Salı akşamı 19:00 itibariyle… — Tesla Europe & Middle East (@teslaeurope) November 28, 2025

Tesla, 2 Aralık Salı akşamı 19:00 itibariyle Model Y için tamamen kişiselleştirilebilir bir ön talep dönemini başlatıyor. Artık kullanıcılar renk seçeneğinden jant yapısına kadar tüm detayları kendi tercihlerine göre belirleyebilecek. Bu tasarım daha sonra resmi bir ön talep kaydı olarak sisteme işleniyor. Şirket, sürecin daha kontrollü ilerlemesi için ön talep sistemine bazı kurallar da eklemiş durumda.

Tesla’nın açıkladığı yeni düzenlemeye göre ön talep süreci üç temel kurala dayanıyor:

Tek Aktif Talep: Bir kişi (TCKN) veya şirket (VKN) aynı anda yalnızca 1 adet aktif talepte bulunabiliyor. Bu talepte yer alan bilgiler, aracın tescil sürecinde birebir kullanılacak.

Bir kişi (TCKN) veya şirket (VKN) aynı anda yalnızca 1 adet aktif talepte bulunabiliyor. Bu talepte yer alan bilgiler, aracın tescil sürecinde birebir kullanılacak. Değişiklik Yapılamaz: Ön talep gönderildikten sonra hem tasarımda hem de kimlik bilgilerinde hiçbir değişiklik yapılamıyor. Değişiklik yapmak isteyen kullanıcı, mevcut talebini iptal ederek yeni bir başvuru oluşturmak zorunda.

Ön talep gönderildikten sonra hem tasarımda hem de kimlik bilgilerinde hiçbir değişiklik yapılamıyor. Değişiklik yapmak isteyen kullanıcı, mevcut talebini iptal ederek yeni bir başvuru oluşturmak zorunda. Siparişe Dönüş Süreci: Oluşturduğunuz tasarıma uygun bir araç 45 gün içinde hazır olduğunda Tesla size bir davet gönderiyor. Daveti aldıktan sonra 2 gün içinde 140.000 TL kredi kartı ödemesi yaparak rezervasyonunuzu tamamlamanız gerekiyor.

Bu yeni süreç, Tesla Türkiye’nin teslimat planlamasını daha verimli yönetmesini ve Model Y alıcılarının daha esnek bir deneyim yaşamasını hedefliyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...