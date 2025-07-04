TOGG'u Bile Sollayan Tesla'dan Türkiye'ye Anlamlı Mesaj Var

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından birkaç gün önce paylaşılan verilere göre, Haziran ayında Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobil Tesla Model Y oldu. Ülkemizde satılan tek Tesla aracı Model Y ve tek başına olmasına rağmen Türkiye elektrikli otomobil pazarında farkını göstermeyi başardı.

Gelen verilere göre geçen ay 7 bin 235 adet Tesla Model Y satıldı. Bu da en yakın rakibi, yerli ve milli aracımız olan TOGG T10X modelini geride bıraktı. TOGG, geçen ay 3 bin 98 adet satıldı. Hemen ardından ise 936 adet ile Citroen C3 geliyor. Listedeki ilk üçün SUV olması da dikkatlerden kaçmadı.

Tesla Avrupa Hesabından Teşekkür Mesajı Geldi

Bu başarının ardından X'teki resmi hesap Tesla Owners Silicon Valley tarafından bir paylaşım yapıldı. Paylaşımdaki grafik tabloda, Tesla Model Y'nin Türkiye'de çok satanlar listesinde başı çektiği ve en yakın rakibi T-ROC'un 5 bin 37 adetlik satışını geride bıraktığına dikkat çekildi.

Çok teşekkür ederim Türkiye! https://t.co/Rucdj8Q6Eo — Tesla Europe & Middle East (@teslaeurope) July 3, 2025

Ardından Tesla Avrupa & Orta Doğu resmi hesabı, bu paylaşımı alıntılayarak "Çok teşekkürler Türkiye!" mesajını paylaştı.

Tesla Fırsatçıları Türkiye Pazarını Ele Geçirdi

Tüm bu gelişmelerin ardından ne yazık ki ülkemiz "uyanıkları" bu kulvarı da ele geçirmek için hareketlendi. Özellikle galericiler tarafından domine edilen bir pazarda yeni fırsatçıların türemesi, otomobil alacakları endişelendiriyor. Gelen son bilgilere göre Tesla Model Y ikinci el araçları, popüler ikinci el satış sitesinde 800 bin TL pahalıya satılıyor. Sebebi ise "hemen elden teslim imkanı" sunuyor olmalarıymış. Ama her nasılsa ikinci eli sıfırından pahalıya satıyorlar.

Bugünden (4 Temmuz) ayın son gününe kadar her gün Model Y siparişi oluşturma imkanı sunuluyor. Günlük olarak yenilenen fırsat için saatlerinizi 18.30'a ayarlamanız gerekiyor. Ancak uyanıklar da saatlerini ayarlamış. Tesla Club Turkey resmi X hesabı, bu tarz uyanıklara hiçbir şekilde prim verilmemesi konusunda şiddetle uyarı yapıyor: