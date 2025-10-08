Togg Kullanıcılarına Büyük Sürpriz: Netflix ve Spotify Resmen Geliyor!

Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobil markası Togg, çokça eleştirilen araç içi multimedia sisteminde yeni bir güncelleme yaptı. Almanya'da satışa çıkan modellerin ekranlarında kullanıcıların en çok ihtiyaç duyduğu uygulamaların simgeleri yer almaya başladı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Togg, Netflix ve Spotify İle Araç İçi Eğlence Çağını Başlatıyor!

Türkiye’nin yerli elektrikli otomobil markası Togg kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşımak için dikkat çekici bir adım attı. Markanın akıllı otomobili T10X, son yazılım güncellemesiyle birlikte Netflix ve Spotify uygulamalarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

📱 Togg’a Daha Fazla Güç Katacak Uygulamalar mı Geliyor?



T10X 4More serisiyle birlikte gelen 1.7 yazılımında dikkat çeken detaylar var! 👀

Yeni ekranda https://t.co/rU3Ls4Adlo mağazasında artık Netflix, Spotify ve Pinterest uygulamaları görülüyor.Lakin henüz bu uygulamalar… pic.twitter.com/pNoSRd07ke — Togg Team Türkiye (@TOGG_Team) October 7, 2025

Bu yenilik Togg’un çokça eleştiri aldığı araç içi eğlence sistemlerinde de çalışmalar yaptığını gösteriyor. Togg’un kendi uygulama mağazası Tru.Store’da Netflix ve Spotify logolarının görünmesi sistemin aktif hale getirilmesi öncesindeki ilk aşama olarak değerlendiriliyor.

Şu anda kullanıcılar bu uygulamaları menüde görebiliyor ancak indirme ve tam erişim özellikleri kademeli olarak devreye alınacak. Bu adım Togg’un “akıllı mobilite” yaklaşımının somut bir örneği olarak öne çıkıyor. Yeni güncellemeyle birlikte Togg araç içi deneyimi klasik multimedya anlayışının ötesine taşıyor.

Uzun yolculuklarda veya şarj sırasında bekleme anlarında sürücüler ve yolcular Netflix üzerinden içerik izleyebilecek, Spotify ile müzik listelerine erişebilecek. Böylece T10X, kişisel bir eğlence merkezine dönüşüyor. Elbette bu entegrasyonun tam anlamıyla çalışması için gerekli olan lisans, bağlantı ve güvenlik izinlerinin tamamlanması gerekiyor.

Özellikle video izleme gibi dikkat dağıtabilecek özelliklerin yalnızca araç park halindeyken aktif olması bekleniyor. Bu da Togg’un güvenlik odaklı yazılım stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...