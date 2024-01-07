Tesla, Türkiye’deki Beklenen İlk Showroom’unu Açtı: Görüntüler Paylaşıldı!

Tesla, Türkiye'deki elektrikli araç pazarında önemli bir adım atarak Ankara'da ilk showroom'unu açtı. Tesla, Türk tüketicilere yenilikçi ve sürdürülebilir otomobil seçeneklerini daha yakından sunmak amacıyla bu showroom ile Türkiye'deki etkisini genişletiyor.

Elektrikli otomobil sektörünün öncülerinden olan Tesla, Türkiye'deki etkinliğini ve yerel müşteri ilişkilerini güçlendirmek adına Ankara'nın popüler alışveriş merkezi Armada AVM'de bir showroom açmayı tercih etti.

Yeni Showroom Ankara Armada AVM'de Açıldı!

Daha önce İstanbul'da Kanyon ve Akasya alışveriş merkezlerinde mağazalarıyla Türkiye pazarına adım atan Tesla, Armada AVM'deki kalıcı showroom ile etkisini daha da pekiştiriyor. Bu showroom, müşterilere Tesla'nın inovatif araçlarını yakından inceleme ve deneyimleme fırsatı sunuyor.

Tesla'nın Türkiye'deki teslimat ağını genişleten bu yeni showroom, daha önce sadece İstanbul Park'ta yapılan teslimatları Ankara'da da mümkün kılacak. Bu, özellikle başkent ve çevre illerden Tesla aracı almayı düşünen müşteriler için büyük bir kolaylık sağlayacak.

Tesla'nın Türkiye'deki başarısı dikkat çekici. Geçen yıl Türkiye'de 12 binden fazla Model Y aracının teslim edildiği bildiriliyor. Bu satışların yüzde 20'sinden fazlasının Ankara bölgesinden gerçekleşmiş olması, başkentin Tesla için ne kadar önemli bir pazar olduğunu gösteriyor.

Merhaba Ankara! Bugün itibariyle Armada AVM’de açılan Tesla mağazamızı ziyaret edebilir, Model Y test sürüşü yapabilir ve elektrikli ulaşıma geçişinizi uzman ekiplerimizden alacağınız destek ile hızlandırabilirsiniz. Tesla deneyimine herkesi bekliyoruz!https://t.co/96vj0OYkOX pic.twitter.com/RlPoMpUQ5W — Emir Tuncyurek (@emir_tuncyurek) January 6, 2024

Aynı zamanda Ankara, çevre illerden elektrikli araç almak isteyen müşteriler için stratejik bir öneme sahip.

Tesla'nın Ankara'da açtığı bu yeni showroom, şirketin elektrikli otomobiller alanında müşterilere daha yakın olma ve daha iyi hizmet sunma çabası, Tesla'nın sürdürülebilir ve yenilikçi bir geleceğe olan bağlılığını yansıtıyor.

Bu showroom, hem Tesla'nın hem de Türkiye'deki elektrikli araç pazarının geleceği için oldukça önemli bir gelişmeye sahiptir.