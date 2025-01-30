Tesla Ucuz Araba için Kolları Sıvadı! İşte Uygun Fiyatlı Tesla'ların Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, zor bir dönemden geçiyor. Artan rekabetin etkisinin hissedildiği ve 100 yıllık şirketlerin bile kriz yaşadığı 2024'te şirket ilk kez yıllık satışlarında düşüş yaşadığını açıkladı. Neyse ki CEO Elon Musk'ın bu durumu tersine çevirecek ve çok hoşunuza gidecek bir planı var. Çok daha ucuz Tesla'lar yakında geliyor!

Tesla, Yaz Aylarında Daha Uygun Fiyatlı Modelleri Piyasaya Sürmeye Hazırlanıyor

Tesla, 2023'te 1,81 milyon adet olan otomobil satışının 2024'te 1,79 milyona gerilemesinin ardından hızla harekete geçti. Artan rekabet ve BYD gibi şirketlerin ucuz modellerinin popülaritesine daha fazla kan kaybetmek istemeyen şirket, çareyi uygun fiyatlı otomobiller üretmekte buldu.

2025'in ilk yarısında üretilmeye başlanacak olan bu modeller yaz aylarında satışa çıkacak ve yeni nesil elektrikli otomobil özelliklerini uygun fiyata kullanıcılara sunacak. Ne yazık ki şu anda menzil, tasarım, donanım ve fiyat gibi konular belirsizliğini koruyor. Ancak uzmanlar, fiyatın yaklaşık 30 bin dolar bandında olmasını bekliyor.

Aslında Tesla, uzun zamandır daha uygun fiyatlı elektrikli otomobiller üretmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak şirket bunun için zararına üretim yapmak yerine maliyetleri düşürmek istiyor. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar ise sonuç veriyor.

Özellikle de batarya üretim maliyetlerindeki düşüşün ardından günümüzde bir Tesla 35 bin doların altına mal edilebiliyor. Elbette ki bu güncel Model Y ve Model 3'ler için geçerli. Yeni araçların bazı özelliklerden kısılarak daha da ucuza üretilmesi bekleniyor.

Şirketin bu hamlesi ile BYD ve Chery gibi Çinli rakiplerine kaptırdığı avantajı gerip kazanıp kazanamayacağı ise merak konusu. Bildiğiniz üzere söz konusu üreticiler fiyatlarına rağmen sunduğu özelliklerle ülkemizde pazarı sallamış ve satışlarını ciddi oranda artırmıştı. Uygun Tesla'ların da benzer etki sunması bekleniyor.