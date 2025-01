Tesla Araçları Artık Kendi Kendini Teslim Edebiliyor! (Video)

Elon Musk yönetimindeki ünlü elekrikli araç üreticisi Tesla, gerek otomobillerinin yüksek performansı gerekse sağladığı konforla pek çok kişinin beğenisini topluyor. Ancak şirket, araçları için geliştirdiği otonom sürüş sistemi birçok insan tarafından hala tartışılabilir seviyede. Zira bu sistem çoğu zaman iyi sonuçlar verse de bazen kazalara, hatta ölümlere bile yol açabiliyor.

Son olarak Tesla tarafından paylaşılan bir video, otonom sürüş sistemini eleştirenleri şaşırtabilir. Görüntülerde Tesla araçları otonom bir şekilde fabrikadan çıkıp teslimat sırasına girebiliyor.

Ünlü otomotiv devinin ABD'nin Fremont kentine yer alan bir üretim tesisinde kameraya aldığı görüntülerde, yeni Tesla araçlarının üst düzey otonom sürüş performansına şahit oluyoruz. Videodaki otomobiller, fabrikadaki üretim işlemleri tamamlandıktan sonra sürücüsüz bir şekilde yaklaşık 2 km boyunca yol alıyor.

Daha sonrasında ise araçların sevkiyat işlemlerinin gerçekleştirildiği alana düzgün bir şekilde sıralandığını görüyoruz. Görüntüleri incelediğimizde Tesla modellerinin otonom sürüş sistemi sayesinde oldukça başarılı bir şekilde kendi kendi park ettiklerini söyleyebiliriz.

