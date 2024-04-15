Tesla Yeni İşten Çıkarmalarla Karşı Karşıya: İş Gücünün %10'una Veda Edildi!

Electrek tarafından aktarılan yeni bir şirket içi e-postaya göre 2020'den bu yana otomobil teslimatlarında ilk kez düşüş bildirdikten birkaç hafta sonra Tesla, küresel iş gücünün %10'undan fazlasını işten çıkarmayı planlıyor.

Tesla geçtiğimiz aylarda da bir dizi işten çıkarma geçrekleştirmişti ve yeni alınan %10'luk karar, Tesla'nın son yıllık kazançlarında bildirdiği 140.473 çalışanın en az 14.000'inin işine son verileceği anlamına geliyor. Şu anlık bu karardan Tesla'nın hangi ekiplerinin etkileneceği belli değil.

Şirket içi paylaşılan e-postada Elon Musk, "Bu durum kadar daha fazla nefret ettiğim bir şey yok ancak yapılması gerekiyor. Bu, bizim bir sonraki büyüme aşaması döngüsü için yalın, yenilikçi ve başarıya daha aç olmamızı sağlayacak." ifadelerine yer verdi.

Tesla İçin İşler Yolunda Gitmiyor

Bloomberg'in haberine göre işten çıkarmaların bir parçası olarak Tesla kıdemli başkan yardımcısı Drew Bagliano'nun şirketten ayrılacağı söyleniyor. Şirkette 18 yılı aşkın süredir çeşitli görevlerde bulunan Baglino, LinkedIn'de hâlâ Tesla'nın enerji ve güç aktarım bölümünden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olarak listeleniyor.

Tesla'nın tüm bunların dışında geçtiğimiz haftalarda yaklaşık 25.000 dolara mal olacak uygun fiyatlı bir Model 2 üretme planlarından vazgeçtiği ve bunun yerine yeni bir robotaksiye odaklandığı bildirilmişti ancak Elon Musk bu durumu yalanlayarak şirketin her iki projeye de aktif olarak odaklandığına değinmişti.

Tesla için mali açıdan işler pek de yolunda gitmiyor. Geçtiğimiz yıl şirket dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi unvanını Tesla'nın 1,81 milyon elektrikli aracına karşılık 3,02 milyon elektrikli otomobil üreten Çinli BYD'ye kaptırmıştı.

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