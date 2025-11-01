Tesla'dan Yeni Sistem: 165 Dolara İkinci El Model Y!

Tesla, Amerika Birleşik Devletleri’nde ikinci el araç kiralama programını başlatarak elektrikli otomobil sahipliğini her zamankinden daha ulaşılabilir hale getirdi. Şirketin yeni kampanyası kapsamında bazı ikinci el Model 3 ve Model Y araçlar uygun fiyatlar ile kiralanmaya başladı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Tesla'da Yeni Sistem: Uygun Fiyatlara Kiralama!

Yeni duyurulan sistem “onaylı ikinci el (Certified Pre-Owned)” Tesla modellerini kapsıyor. Bu araçlar şirketin kendi kontrolünden geçerek yeniden satış veya kiralama sürecine dahil ediliyor. En dikkat çekici nokta ise sıfır peşinatla kiralama imkânı sunulması. Yani kullanıcılar herhangi bir başlangıç ödemesi yapmadan Tesla sahibi olabiliyor.

Tesla’nın bu adımının arkasında üçüncü çeyrek satışlarını artırma hedefi bulunuyor. Şirket, son aylarda yeni araç teslimatlarında yaşanan yavaşlamayı ikinci el piyasasını hareketlendirerek telafi etmeye çalışıyor. California ve Texas gibi eyaletlerde pilot olarak başlatılan programda Model 3 Standard Range Plus ve Model Y Long Range versiyonları ön planda.

Programda kiralama süresi 36 ay olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca kullanıcılar, sözleşme sonunda aracı iade edebiliyor veya uygun fiyatla satın alma seçeneğine sahip oluyor. Bu da elektrikli otomobil deneyimini ilk kez yaşamak isteyen sürücüler için cazip bir fırsat anlamına geliyor.

Aylık 165 dolar, bugünkü kurla yaklaşık 5 bin 700 TL’ye denk geliyor. ABD’deki ortalama araç kiralama fiyatlarının 400-500 dolar aralığında olduğu düşünüldüğünde, Tesla’nın teklifi gerçekten de dikkat çekici düzeyde uygun. Ancak bu rakam yalnızca belirli modeller ve eyaletlerde geçerli. Diğer bölgelerde fiyatlar 200-300 dolar aralığına kadar çıkabiliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?