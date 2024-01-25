Tesla'dan Yeni Uygun Fiyatlı Elektrikli Otomobil Geliyor!

Tesla, şimdiye kadarki en uygun fiyatlı elektrikli otomobiline yönelik kitlesel pazardaki araştırma ve geliştirme çalışmalarını sürdürüyor ve şirket, yeni otomobilinin lansmanı için 2025 yılını hedefliyor.

Tesla'nın geçen yılki Cybertruck'tan bu yana ilk yeni otomobilini piyasaya sürme planını tedarikçilere bildirdiğini iddia eden bir Reuters raporunun yayınlanmasının ardından, Tesla başkanı Elon Musk kazanç sonrası yaptığı bir görüşmede şirketin 2025'in ikinci yarısında Teksas tesisinde tamamen yeni bir elektrikli otomobilin üretimine başlamayı beklediğini doğruladı.

Tesla'nın Yeni Elektrikli Otomobili Ne Kadar Olacak?

Reuters'e konuşan kaynaklar, yaklaşan otomobilin kod adının "Redwood" olduğunu ve Tesla'nın haftada 10.000 adet üretmeyi hedeflediğini söyledi ancak haber kaynağı, Tesla'nın son teslim tarihlerini kaçırmasıyla bilindiğini tekrar hatırlattı. Bu nedenle Tesla'nın bu yeni elektrikli otomobilinde de hedeflerin planlanandan daha öteye kayacağını tahmin etmek güç değil.

Tesla'nın, 2023'ün son çeyreğinde dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi olarak kendisini geride bırakan ve hızla büyüyen Çinli rakibi BYD ile mücadele etmesine yardımcı olmak için yaklaşan otomobilin rekabetçi bir şekilde fiyatlandırılması planlanıyor.

Musk geçmişte 25.000 dolarlık bir fiyat etiketinden söz etmişti ancak mevcut en ucuz otomobili olan Model 3'ün 38.990 dolara satıldığı düşünüldüğünde, bu kadar cazip bir fiyat etiketine ulaşmak zor olabilir.

Peki sizin Tesla'nın yeni otomobilinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.