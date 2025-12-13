Gerçekten Gerek Var Mı? Tetris Oynatabilen Akıllı Saat Satışta!

İlk bakışta Apple Watch’a benzeyen The Tetris: My Play Watch aslında klasik bir akıllı saat olma iddiası taşımıyor. Bildirimler, uygulamalar ya da bağlantı özellikleri yerine tek bir şeye odaklanıyor: Tetris oynamak. Bu konu kağıt üzerinde kulağa eğlenceli geliyor ama iş kullanıma gelince tablo pek öyle değil. İşte detaylar…

The Tetris: My Play Watch Teknik Özellikleri ve Tasarımı!

Saatin tasarımı baştan sona Tetris evrenine göre şekillendirilmiş. Renkli kayışlar, Tetris logolu detaylar ve dokuz farklı saat kadranı bu temayı net şekilde yansıtıyor. Dijital ve analog seçenekler sunulurken pil durumu ve adım sayısı gibi temel bilgiler ekrana yansıtılıyor. Buna karşın kadranlarda herhangi bir özelleştirme imkânı bulunmuyor.

Fitness tarafında kalp atış hızı sensörü tutarlı sonuçlar verirken, adım sayma ve kalori hesaplama yalnızca günlük olarak takip edilebiliyor. Geçmiş veriler, sağlık uyarıları ya da detaylı analizler sunulmuyor. Saatte Bluetooth ve Wi-Fi bulunmadığı için telefona bağlanma ya da bildirim alma gibi bir özellik de yok.

Cihazın asıl odağı olan Tetris, ne yazık ki en problemli alan. Oyun yalnızca dokunmatik kontrollerle oynanıyor ve ekranın hassasiyeti sık sık yanlış algılamalara yol açıyor. Kaydırma hareketleri tap olarak algılanabiliyor, parçalar istemeden dönebiliyor ya da erken düşebiliyor. Bu durum kısa oyun seanslarını bile gereğinden fazla zorlayıcı hale getiriyor.

Ayarlar menüsünde dokunmayı kolaylaştırmaya yönelik bazı seçenekler bulunsa da sorunları tam anlamıyla çözmüyor. Üstelik saatin yazılım güncelleme desteği olmadığı için bu kontrol problemlerinin ileride giderilmesi de mümkün değil. Pil performansı da beklentilerin altında kalıyor. Yüksek parlaklık ve ses seviyesinde kısa süreli Tetris oynanışı bile pilin hızla tükenmesine neden oluyor.

Ayarlar düşürüldüğünde kullanım süresi uzasa da tam günü rahat çıkarabilen bir yapı sunulmuyor. Sonuç olarak The Tetris: My Play Watch, fikriyle dikkat çeken ancak uygulama tarafında sınıfta kalan bir ürün. 79,99 dolarlık fiyat etiketi düşünüldüğünde, ne akıllı saat ne de oyun deneyimi açısından tatmin edici bir noktada duruyor.

