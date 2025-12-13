Nothing'den Sıra Dışı Kulaklık Geliyor! Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı

Nothing çok yakın bir zamanda yeni bir kulaklık tanıtmaya hazırlanıyor. Headphone (a) ismiyle piyasaya sürüleceği belirtilen bu kulaklıklar özellikle renk seçenekleri ile her tarza hitap edecek gibi görünüyor. Henüz özellikleri belli olmasa da tasarımı hakkında son derece önemli bilgiler paylaşıldı.

Nothing Headphone (a) Nasıl Olacak?

Nothing Headphone (a), tasarım bakımından Headphone (1) kulaklığı ile benzerlik taşıyacak fakat yeni kulaklık, söz konusu modelden farklı olarak plastik malzeme kullanılacak. Daha uygun maliyetli olmasının fiyat etiketine de olumlu yansıması olabilir. Modelin her ne kadar henüz fiyatı açıklanmamış olsa da bu malzeme değişikliği dolayısıyla kulaklıkların Headphone (1) modelinden daha uygun bir fiyata sahip olacağı söylenebilir.

Headphone (1) modeli ilk olarak 299 dolar (12 bin 731 TL) fiyat etiketiyle satıla sunulmuştu. Şimdi ise indirimli fiyat 239 dolardan (10 bin 176 TL) satılıyor ki Headphone (a)'nın bu fiyattan bile ucuz olacağı söyleniyor. Bu arada kulaklık, siyah, pembe, sarı ve beyaz renk seçenekleri ile birlikte gelecek. Headphone (1) ise beyaz ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile beraber sunulmuştu.

Fikir vermesi açısından Nothign Headphone (1)'in özelliklerine hızlıca göz atmakta fayda var. Bu kulaklık, 40 mm dinamik sürücü ile beraber geliyor. Aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği ile şeffaflık modu mevcut. İki mod arasında hızlıca geçiş yapmanın mümkün olduğunu belirtelim.

Kulaklıkta düşük gecikme modu bulunuyor. Özellikle oyun oynarken çok önemli avantajlar sağlıyor. Dört adet mikrofona sahip olan Headphone 1, arka plan gürültüsünü minimum seviyeye indirip sesin karşı tarafa daha net gitmesini mümkün kılan yapay zeka destekli bir ses temizleme özelliğine de sahip.

Bu kulaklık, 1.040 mAh batarya kapasitesi ile geliyor. ANC kapalıyken 80 saate kadar pil ömrü sunuyor. ANC özelliği etkinleştirildiğinde ise bu süre 35 saate kadar ulaşıyor. 5 dakikalık bir şarj ile ANC kapalıyken 5 saate kadar kullanım süresi elde edilebiliyor.