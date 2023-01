8 Dalda Oscar Adaylığına Sahip 'The Banshees of Inisherin'in Fragmanı Yayınlandı

Oscar ödülüne sahip Martin McDonagh’ın senaryosunu yazıp, yönetmenliğini üstlendiği, oyuncu kadrosunda Colin Farrell ile Brendan Gleeson’ı buluşturan ve 8 dalda 9 Oscar adaylığı kazanan The Banshees of Inisherin'in fragmanı yayınlandı.

3 Şubat’ta beyazperdedeki yerini alacak olan yapım, 'En İyi Film' dâhil 8 dalda toplam 9 Oscar adaylığı kazanarak dikkatleri de üzerine çekmeyi başarmıştı. Seyircileri İrlanda’nın batı kıyısında bulunan bir adaya götürecek olan yapımda Colin Farrell ve Brendan Gleeson da yeniden bir araya geliyor.

The Banshees of Inisherin Fragmanı

The Banshees of Inisherin Oscar Adaylıkları

The Banshess of Inisherin'in aday olduğu ödüller arasında Müzikal veya Komedi Dalında En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu (Colin Farrell) ve En İyi Senaryo (Martin McDonagh) gibi dallar bulunuyor.

En İyi Film

En İyi Yönetmen (Martin McDonagh)

En İyi Orijinal Senaryo (Martin McDonagh)

En İyi Erkek Oyuncu (Colin Farrell)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Brendan Gleeson / Barry Keoghan)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Kerry Condon)

En İyi Orijinal Film Müziği (Carter Burwell)

En İyi Kurgu (Mikkel E. G. Nielsen)

The Banshees of Inisherin Konusu

Film, iki ömürlük dost olan Pádraic (Colin Farrell) ve Colm (Brendan Gleeson)’ın arkadaşlığının Colm’un aldığı ani bir kararla bitmesini ve kendilerini bir çıkmazda bulan ikiliden Pádraic’in arkadaşlıklarını yeniden kurtarmaya çalışmasını anlatıyor.

The Banshees of Inisherin Vizyon Tarihi

Adaylar açıklanmadan önce de Oscar'ın en iddialı adayları arasında gösterilen The Banshees of Inisherin, 3 Şubat’tan itibaren sinemalarda olacak.