95. Oscar Kısa Aday Listesi Belirlendi: En İyi İsimler Yerlerini Aldı!
Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi 2023 Oscar için kısa bir aday listesi açıkladı. En iyi isimler yerlerini şimdiden aldı. İşte tüm kategori ve adaylar!
Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi 2023 Oscar için kısa bir aday listesi açıkladı. Belgeselden müziğe, uluslararası filmlerden kısa animasyona kadar 10 kategoride aday listesi paylaşıldı. Bu kategoriler arasında yer alan "En İyi Uluslararası Film" kategorisinde 15 filmin öne çıktığı görülüyor.
Açıklanan kısa listede yer alan filmler arasında Close (Belçika), Decision to Leave (Güney Kore), Joyland (Pakistan), All Quiet on the Western Front (Almanya) ve Bardo (Meksika) yer alıyor.
95. Oscar Adayları Listesinde Kimler Var?
"En İyi Orijinal Şarkı" kategorisi için 15 şarkı, 81 şarkı arasından seçildi. Bu listede Rihanna'nın Black Panther: Wakanda Forever için seslendirdiği Lift Me Up, Lady Gaga'nın Top Gun: Maverick için seslendirdiği Hold My Hand listede yer alıyor. Aynı zamanda Taylor Swift de Where the Crawdads Sing filmi için seslendirdiği Carolina ile adaylar arasına giriyor.
"En İyi Görsel Efekt" kategorisinde yer alan 9 film arasında Black Panther: Wakanda Forever, Avatar: The Way of Water ve Top Gun: Maverick öne çıkıyor. Tüm kategorilerde belirlenen adaylar için oylama 12-17 Ocak tarihleri arasında yapılacak ve son adaylar 24 Ocak'ta paylaşılacak. 95. Oscar ödül töreni ise 12 Mart'ta düzenlenecek.
Kısa Listedeki Tüm Adaylıklar
Açıklanan kısa listede yer alan tüm adaylıklar şu şekilde;
En İyi Uluslararası Film
- 1985 (Arjantin)
- Holy Spider (Danimarka)
- Corsage (Avusturya)
- Close (Belçika)
- Return to Seoul (Kamboçya)
- All Quiet on the Western Front (Almanya)
- Joyland (Pakistan)
- Bardo (Meksika)
- Saint Omer (Fransa)
- Cairo Conspiracy (İsveç)
- Last Film Show (Hindistan)
- The Quiet Girl (İrlanda)
- The Blue Caftan (Fas)
- EO (Polonya)
- Decision to Leave (Güney Kore)
Avatar 2 İlk Gününde 15 Milyon Dolar Hasılat Elde Etti
15 bölgede gösterime giren Avatar: The Way of Water, ilk gününde toplamda 15.8 milyon dolar hasılat elde etmeyi başardı.
En İyi Orijinal Müzik
- Avatar: The Way of Water
- Black Panther: Wakanda Forever
- Guillermo del Toro's Pinocchio
- All Quiet on the Western Front
- Babylon
- Women Talking
- The Woman King
- The Banshees of Inisherin
- Devotion
- Don't Worry Darling
- She Said
- Nope
- Everthing Everywhere All at Once
- The Fabelmans
- Glass Onion: A Knives Out Mystery
En İyi Orijinal Şarkı
- Lift Me Up
- Nothing Is Lost
- Time
- Ciao Papa
- Applause
- New Body Rhumba
- Carolina
- Hold My Hand
- Til You're Home
- Dust & Ash
- Naatu Naatu
- My Mind & Me
- Good Afternoon
- Stand Up
Black Panther: Wakanda Forever Hafta Sonu Gişe Rekoruna Koştu!
2018'de gişe rekorları kıran Black Panther'in devam filmi Black Panther: Wakanda Forever, açılış gününde 84 milyon dolar kazandı.
En İyi Kısa Film
- All in Favor
- Almost Home
- An Irish Goodbye
- Ivalu
- Sideral
- The Right Words
- The Red Suitcase
- Plastic Killer
- Warsha
- Tula
- Le Pupille
- The Lone Wolf
- Nakam
- The Treatment
- Night Ride
En İyi Kısa Animasyon
- Black Slide
- Steakhouse
- Sierra
- The Boy, the Mole, the Fox and the Horse
- Save Ralph
- Passenger
- The Debutante
- The Flying Sailor
- The Garbage Man
- New Moon
- Ice Merchants
- It's Nice in Here
- My Year of Dicks
- An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It
- More than I Want to Remember
En İyi Görsel Efekt
- All Quite on the Western Front
- Avatar: The Way of Water
- Black Panther: Wakanda Forever
- The Batman
- Top Gun: Maverick
- Doctor Strange in the Multiverse of Madness
- Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore
- Nope
- Thirteen Lives
- Jurassic World Dominion
YORUMLAR