95. Oscar Kısa Aday Listesi Belirlendi: En İyi İsimler Yerlerini Aldı!

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi 2023 Oscar için kısa bir aday listesi açıkladı. Belgeselden müziğe, uluslararası filmlerden kısa animasyona kadar 10 kategoride aday listesi paylaşıldı. Bu kategoriler arasında yer alan "En İyi Uluslararası Film" kategorisinde 15 filmin öne çıktığı görülüyor.

Açıklanan kısa listede yer alan filmler arasında Close (Belçika), Decision to Leave (Güney Kore), Joyland (Pakistan), All Quiet on the Western Front (Almanya) ve Bardo (Meksika) yer alıyor.

95. Oscar Adayları Listesinde Kimler Var?

"En İyi Orijinal Şarkı" kategorisi için 15 şarkı, 81 şarkı arasından seçildi. Bu listede Rihanna'nın Black Panther: Wakanda Forever için seslendirdiği Lift Me Up, Lady Gaga'nın Top Gun: Maverick için seslendirdiği Hold My Hand listede yer alıyor. Aynı zamanda Taylor Swift de Where the Crawdads Sing filmi için seslendirdiği Carolina ile adaylar arasına giriyor.

"En İyi Görsel Efekt" kategorisinde yer alan 9 film arasında Black Panther: Wakanda Forever, Avatar: The Way of Water ve Top Gun: Maverick öne çıkıyor. Tüm kategorilerde belirlenen adaylar için oylama 12-17 Ocak tarihleri arasında yapılacak ve son adaylar 24 Ocak'ta paylaşılacak. 95. Oscar ödül töreni ise 12 Mart'ta düzenlenecek.

Kısa Listedeki Tüm Adaylıklar

Açıklanan kısa listede yer alan tüm adaylıklar şu şekilde;

En İyi Uluslararası Film

1985 (Arjantin)

Holy Spider (Danimarka)

Corsage (Avusturya)

Close (Belçika)

Return to Seoul (Kamboçya)

All Quiet on the Western Front (Almanya)

Joyland (Pakistan)

Bardo (Meksika)

Saint Omer (Fransa)

Cairo Conspiracy (İsveç)

Last Film Show (Hindistan)

The Quiet Girl (İrlanda)

The Blue Caftan (Fas)

EO (Polonya)

Decision to Leave (Güney Kore)

En İyi Orijinal Müzik

Avatar: The Way of Water

Black Panther: Wakanda Forever

Guillermo del Toro's Pinocchio

All Quiet on the Western Front

Babylon

Women Talking

The Woman King

The Banshees of Inisherin

Devotion

Don't Worry Darling

She Said

Nope

Everthing Everywhere All at Once

The Fabelmans

Glass Onion: A Knives Out Mystery

En İyi Orijinal Şarkı

Lift Me Up

Nothing Is Lost

Time

Ciao Papa

Applause

New Body Rhumba

Carolina

Hold My Hand

Til You're Home

Dust & Ash

Naatu Naatu

My Mind & Me

Good Afternoon

Stand Up

En İyi Kısa Film

All in Favor

Almost Home

An Irish Goodbye

Ivalu

Sideral

The Right Words

The Red Suitcase

Plastic Killer

Warsha

Tula

Le Pupille

The Lone Wolf

Nakam

The Treatment

Night Ride

En İyi Kısa Animasyon

Black Slide

Steakhouse

Sierra

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

Save Ralph

Passenger

The Debutante

The Flying Sailor

The Garbage Man

New Moon

Ice Merchants

It's Nice in Here

My Year of Dicks

An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It

More than I Want to Remember

En İyi Görsel Efekt