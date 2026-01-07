Joker, The Batman 2 ile Geri Dönüyor! Oyuncu Belli Oldu

The Batman filminin ikinci bölümü büyük bir merakla beklenirken oyuncu kadrosu da yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde şimdiye kadar Marvel filmlerinde yer alan Scarlett Johansson'ın gizemli rolü ortaya çıkarken bu devam filmiyle Joker'in döneceği de gün yüzüne çıktı.

The Batman 2'de Joker'i Kim Canlandıracak?

Hatırlayacak olursanız Barry Keoghan, The Batman'in ilk filminin sonunda kısa bir sahne ile seyircilerin karşısına çıkmıştı. Devam filminde Keoghan'ın Joker karakterini canlandıracağı belirtildi. Ne var ki filmin ana kötü karakterinin Joker mi yoksa sadece destekleyici bir karakter mi olacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

MCU'nun (Marvel Sinematik Evreni) vazgeçilmez oyuncularından biri olan Scarlett Johansson da DC'ye geçiyor. Dünya çapında özellikle Black Widow ya da diğer bir deyişle Kara Dul olarak bilinen Johansson'ın hangi karakteri canlandıracağı şimdiye kadar belirsizliğini koruyordu.

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Johansson, filmde yine Marvel'ın önemli karakterlerinden Winter Soldier'ı (Kış Askeri) canlandıran Sebastian Stan'in eşi Gilda Dent rolünü üstlenecek. The Penguin dizisinden bilinen Colin Farrell ise Oz Cobb olarak geri dönecek. İlk filmde Selina Kyle ya da diğer bir deyişle Catwoman'a (Kedi Kadın) hayat veren Zoe Kravitz'inse ne yazık ki devam filminde olmayacağı ifade edildi.

Oyuncu kadrosuna bakıldığında son derece etkileyici bir filmin yolda olduğunu söylemek mümkün ancak bu filmin çekimleri henüz başlamadı. Çekimler, Mayıs 2026'da başlayacak. Film, 1 Ekim 2027 tarihinde vizyona girecek. Dolayısıyla The Batman'in devam filmi için hayranların önünde çok uzun bir zaman bulunuyor.