Bu Telefonlarda WhatsApp Çalışmayacak! Geri Sayım Başladı

WhatsApp hem Android hem iOS tarafındaki minimum sürüm şartını güncelleyecek. Şirketten gelecek bu hamleyle birlikte bazı kullanıcılar WhatsApp'a erişememeye başlayacak. iOS tarafında çok büyük etkisi olmasa da çok sayıda Android kullanıcısı alınan bu yeni karardan etkilenecek. Üstelik güncellemenin yapılmasına çok bir zaman da kalmadı.

WhatsApp Desteği Kesilecek Android Telefonlar Hangileri?

WhatsApp'ın desteklediği en düşük Android sürümü, Android 6.0 olacak. Android 5.0 ya da 5.1 kullanan telefonlarda WhatsApp çalışmamaya başlacak. Telefon Android 6.0 ya da üstü bir sürüme güncellenemiyorsa telefonu değiştirmek gerekecek. Zaten eski Android telefonların büyük bir kısmı artık güncelleme almıyor. O yüzden pek çok kişi için yazılım güncellemesi ile çözülecek bir durum değil.

Android 6 öncesinde kalan Samsung telefonlara örnek olarak Galaxy S3, Galaxy S4, Galaxy Note 2, Galaxy Note 3, Galaxy Alpha, Galaxy Grand Prime ve Galaxy Core Prime verilebilir. LG G2 ve LG Nexus 4, Motorola Moto G (ilk nesil) gibi modeller de yine Android 6 altında kaldığı için WhatsApp'ın kullanılamayacağı modeller arasında.

Yeni düzenleme, 8 Eylül 2026 tarihinde devreye girecek. Bu tarihten sonra eğer telefonunuz Android 6 altı bir sürüme sahipse ve güncelleme yaparak yeni sürüme geçemiyorsanız ne yazık ki WhatsApp'ı kullanamamaya başlayacaksınız. Çözüm olarak yeni bir telefon almayı düşünebilirsiniz. Örneğin 15 bin TL ve altına alınabilecek telefonlar, daha güncel model olmaları sayesinde size bu konuda bütçenizi zorlamadan yardımcı olabilir.

Yeni Android Telefona Geçecek Olanlar Ne Yapmalı?

WhatsApp'ın minimum Android sürümü şartını güncellemesi dolayısıyla yeni bir telefon alacak olanların WhatsApp sohbetlerini Google Drive üzerinden yedeklemesi gerek. Bu yedekleme yapıldıktan sonra yeni telefona geçince direkt yedeği güncelleyebilirsiniz. Böylelikle hiçbir sohbet de kayıp olmaz.

WhatsApp'ı Çalıştırmak İçin Minimum iOS Sürümü Kaç Olacak?

WhatsApp'ı çalıştırmak için minimum iOS 15.1 gereksinimi iOS 15.5 olarak güncellenecek. WhatsApp, bu güncellemeyi 30 Kasım 2026'da devreye alacak. Bundan çok fazla kişi etkilenmeyecek. iPhone 6s, 6s Plus, ilk nesil iPhone SE, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus için bile iOS 15.8.8 güncellemesi yayınlandı. Yani bu telefonlardan birini kullanıyorsanız yeni modele geçmenize gerek olmayacak. Sadece telefonunuzu son sürüme güncellemeniz yeterli olacak.

WhatsApp Neden Eski Sürümlere Desteği Kesiyor?

WhatsApp'ın eski sürümlere desteği sonlandırmasının başlıca sebebi, güvenlik. Eski işletim sistemleri, uzun yıllardır güvenlik güncellemesi almıyor. Zaman içinde çeşitli güvenlik açıkları ortaya çıkabiliyor. WhatsApp ise mesajlar, hesaplar ve kişisel bilgiler içeren bir uygulama. O yüzden çok eski sürümlerde çalışmaya devam etmesi, güvenlik açısından sorunlara sebep olabiliyor.

Bir diğer sebebi, yeni özellikler. WhatsApp sürekli olarak yenileniyor. Yeni mesajlaşma özellikleri, görüntülü görüşme araçları ve dahası ekleniyor. Bunların bazılarını eski Android veya iOS sürümlerini de destekleyecek şekilde sunmak zor. Zaten bu sürümleri desteklemeye devam etmek, geliştiricilerin işini de oldukça zorlaştırıyor.

Yeni bir özellik eklendiğinde bunun hem güncel telefonlar hem de yıllar önce çıkmış modellerde çalışmasını sağlamaları gerekiyor. Her sürümü ayrı ayrı test etmek zaman ve kaynak gerektiriyor. Kaldı ki bu eski sürümleri kullanan kişi sayısı da artık oldukça azalmış durumda. WhatsApp, bu kararları vermeden önce söz konusu sürümleri kaç kişinin kullandığını analiz ediyor. Kullanıcı sayısı çok düşmüşse o sürüme destek vermenin anlamı da kalmıyor.

Android 5, bunun en önemli örneklerinden. 2014 yılında çıktı. Günümüzde çok eski kalıyor. Bu sürümü kullanan telefonların büyük bir kısmı yeni Android sürümüne geçemiyor. WhatsApp da bu sebepten ötürü 8 Eylül 2026'dan itibaren Android 6.0'ı en düşük sürüm olarak güncelleyecek.

Editörün Yorumu

Android 5.0 ve 5.1 kullananların sayısı artık epey düşük. Ağustos 2026 verilerine bakılacak olursa bu sürümlerin dünya genelindeki internet kullanımındaki payı yaklaşık yüzde 1,57'ye (Statcounter) denk geliyor. Bu verilere göre etkilenecek kişi sayısının WhatsApp'ın toplam kullanıcı sayısına göre epey küçük kalacağı söylenebilir.

Bunu göz önünde bulundurarak WhatsApp'ın bu kararını mantıklı bulduğumu söyleyebilirim. Android 5, yaklaşık 12 yıllık bir sürüm. WhatsApp'ın bu kadar eski bir sürümü desteklemeye devam etmesi, yeni özelliklerin geliştirilmesini ve test edilmesini zorlaştırıyor. Bu düzenleme sayesinde yeni özelliklere daha iyi odaklanabilir.