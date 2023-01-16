The Callisto Protocol Maliyeti Açıklandı: Dudak Uçuklatıyor!

The Callisto Protocol maliyeti belli oldu. Aktarılan bilgilere göre Krafton, hayatta kalma korku oyunu türündeki The Callisto Protocol için oldukça yüksek miktarda para harcadı. Oyunun satış miktarı ise pek memnun edici seviyede değil.

The Callisto Protocol Maliyeti ile Adından Söz Ettirdi

Striking Distance Studios tarafından geliştirilen The Callisto Protocol, 2022 yılının aralık ayında piyasaya sürülmüştü. Yayıncılığını Krafton'un üstlendiği hayatta kalma korku türündeki video oyunu, geliştirme sürecinde harcanan para ile gündeme geldi.

Paylaşılan bilgilere göre Krafton, The Callisto Protocol için 162 milyon dolar harcadı. Çok sayıda oyuncu tarafından olumsuz eleştiriye maruz kalan video oyununun satış konusunda beklentilerin altında kaldığı ileri sürüldü. Raporlara göre oyunun 5 milyonluk satış hedefi gerçekleşmeyebilir.

Yalnızca tek oyunculu modun yer aldığı The Callisto Protocol'ün fiyatı, Steam isimli dijital oyun mağazasında belirli bir süreliğine yüzde 20 indirim ile 499 TL'den 399,20 TL'ye düştü. Eğer oyunu PC üzerinden oynamak istiyorsanız kısa süreliğine uygulanan kampanyadan yararlanabilirsiniz.

The Callisto Protocol Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11

İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580

DirectX: Sürüm 11

Depolama Alanı: 75 GB kullanılabilir alan

The Callisto Protocol'ün düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az Intel Core i5-8400 ya da AMD Ryzen 5 2600 işlemcisi, NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580 ekran kartı, 8 GB RAM isteniyor. Oyunu yükleyebilmek için 75 GB kullanılabilir alana ihtiyacınız var.