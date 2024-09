Oyunculara Müjde: Sevilen Yarış Oyunu Epic Games ve Steam'de Yüzde 98 İndirime Girdi!

Oyun dünyasında fiyatların artmasıyla Epic Games ve Steam gibi platformlarda yapılan indirimler daha da kritik hale geldi. Son olarak, çıktığı ilk dönemde oldukça olumlu geri dönüşler alan popüler bir yarış oyunu Epic Games ve Steam'de indirime girdi. Peki, bu oyunun ismi ne ve ne kadara satılıyor?

Ubisoft tarafından 2018 yılında oyunseverlerin beğenisine sunulan The Crew 2, Epic Games Store ve Steam'de yüzde 98 indirime girdi. Hayranlar, 23 Eylül Saat 16:00'a kadar oyunu indirimli fiyatlardan satın alabilecek. İşte The Crew 2'nin Steam ve Epic Games Store fiyatları;

Oyunun Steam ve Epic Games Store açıklaması ise şöyle;

Amerika'yı baştan sona geçeceğin süratli bir yolculuğa hazır ol, bugüne kadar oluşturulmuş en kusursuz açık dünya yarış deneyimini keşfet. Onlarca yeni oyun modu, pistler, araçlar, etkinlikler ve her sezon eklenen yeni içeriklerle The Crew 2'de unutulmaz bir yarış deneyimi seni bekliyor.



Amerikan motor sporları dünyasına gir, muhteşem mekanları keşfet, yüzlerce araçtan istediğini seç, Amerika'nın her köşesindeki adrenalin yüklü yarışlarda çok çeşitli sürüş disiplinlerinde yeteneklerini test et. Kalp durduran anlarını kaydet, bir tıkla paylaş, namın yürüsün. Çevrim içi 7 kişiye kadar arkadaşlarınla birlikte oyna.