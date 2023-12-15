The Crew Sunucuları Kapanıyor: Ubisoft Tarih Verdi!

Video oyun sektörünün en önemli şirketlerinden biri olan Ubisoft, geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen The Crew ile ilgili oyuncuları üzebilecek bir kararın altına imza attı. Alınan karara göre söz konusu yapımın sunucuları yakında kapanacak.

Açık dünya yarış oyunu oynamaktan keyif alan oyunculara hitap eden The Crew, 2014 yılının aralık ayında PlayStation 4, PC, Xbox 360 ve Xbox One platformları için satışa sunulmuştu. Piyasaya sürüldüğü dönemde olumlu ve olumsuz eleştirilere maruz kalan oyun ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

The Crew Sunucuları Ne Zaman Kapanacak?

Fransa merkezli Ubisoft, The Crew oyununun sunucularının 31 Mart 2024 tarihinde kapanacağını duyurdu. Yapılan açıklamada The Crew'a sahip olan oyuncuların belirtilen tarihe kadar oyunu oynamaya devam edebileceği belirtildi.

Sunucular kapandıktan sonra oyuna PC, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 4, Amazon Luna ve Ubisoft+ dahil olmak üzere hiçbir platformdan erişilemeyecek. Söz konusu oyun ayrıca mağazalardan da kaldırıldı.

Şu anda Steam'de hâlâ demo sürümü indirilebilir durumda. Eğer oyunu daha önce satın almadıysanız ve denemek istiyorsanız Steam'den The Crew sayfasını ziyaret edebilir ve "The Crew Demo İndir" kısmındaki "İndir" butonuna tıklayarak demo sürümü indirip oynamaya başlayabilirsiniz.

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