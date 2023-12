The Crew Sunucuları Kapanıyor: Ubisoft Tarih Verdi!

OYUN

The Last of Us Online Hakkında Şaşırtan Karar: Oyunun Geleceği Ne Olacak?

Naughty Dog, uzun süredir merak içerisinde beklenen The Last of Us Online hakkında şaşırtan bir kararın altına imza attı. Geliştirici ekip tarafından yapılan resmî açıklama, oyunu bekleyen oyuncuları üzdü.