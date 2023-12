The Last of Us Online Hakkında Şaşırtan Karar: Oyunun Geleceği Ne Olacak?

Naughty Dog, uzun süredir merak içerisinde beklenen The Last of Us Online hakkında şaşırtan bir kararın altına imza attı. Geliştirici ekip tarafından yapılan resmî açıklama, oyunu bekleyen oyuncuları üzdü. Peki, yapılan açıklamada hangi sözlere yer verildi?

The Last of Us Online Gelecek mi?

Naughty Dog, The Last of Us evreninde geçen çok oyunculu oyunun geliştirilmesini durdurduğunu duyurdu. Açıklamada, "Birçoğunuzun The Last of Us Online adını verdiğimiz projeyle ilgili haberleri beklediğinizin farkındayız. Bunu söylemenin kolay yolu yok. Bu oyunun geliştirilmesini durdurmak gibi son derece zor bir karar aldık" sözlerine yer verildi.

Geliştirici ekip, "Bu haberin birçok kişi için zor olacağını biliyoruz, özellikle de çok oyunculu hedeflerimizi heyecanla takip eden sadık The Last of Us Factions topluluğumuz için. Bu oyunu sizlere sunmayı dört gözle beklediğimiz için stüdyoda da aynı derecede yıkılmış durumdayız" dedi.

Yapıklan açıklamada "Çok oyunculu ekip, The Last of Us Part II üzerinde çalıştığımızdan beri bu oyunun ön yapım aşamasındaydı. Benzersiz olduğunu ve muazzam bir potansiyele sahip olduğunu düşündüğümüz bir deneyim hazırladık" ifadeleri kullanıldı ve şu şekilde devam edildi:

"Çok oyunculu ekip bu süre zarfında The Last of Us Online için konseptlerini yineledikçe vizyonları kristalleşti, oynanış daha rafine ve tatmin edici hale geldi ve gittiğimiz yön konusunda hevesliydik."

Geliştirme aşamasına geçerken hedeflerinin ne kadar büyük olduğunun ortaya çıktığını belirten ekip, Teh Last of Us Online'ı yayımlamak ve desteklemek için tüm stüdyo kaynaklarını yıllarca online oyuna ayırmaları gerekeceğini, bu da gelecekteki tek oyunculu oyunların geliştirilmesini ciddi şekilde etkileyici söyledi.

Ekip, "Dolayısıyla önümüzde iki yol vardı: yalnızca çevrim içi hizmet veren bir oyun stüdyosu olmak ya da Naughty Dog'un mirasını tanımlayan tek oyunculu, hikâyeli oyunlara odaklanmaya devam etmek" ifadelerini kullandı.