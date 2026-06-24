Motorola'dan Çok Güçlü İşlemcili Tablet Geliyor! 3.5K Ekranı Var

Motorola'nın orta-üst segmente hitap edecek yeni modeli Moto Pad 70 Pro ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Son olarak modelin bazı teknik özellikleri ve tanıtım tarihi ortaya çıktı. Peki Motorola Moto Pad 70 Pro'nun özellikleri neler olacak ve ne zaman tanıtılacak? İşte merak edilen detaylar!

Moto Pad 70 Pro Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 13 inç

Ekran Paneli: LCD

Çözünürlük: 3.5K

Yenileme Hızı: 144Hz

İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4

Batarya Kapasitesi: 10.200 mAh

Şarj Desteği: 45W

İşletim Sistemi: Android 16

İşletim Sistemi Güncellemesi: 2 yıl

Güvenlik Güncellemesi: 6 yıl

Ses Sistemi: JBL imzalı dörtlü hoparlör

Artırılabilir Hafıza: 2 TB microSD kart desteği

Kutu İçeriği: Moto Pen Pro kalem ve modele bağlı klavye

Moto Pad 70 Pro Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Motor Pad 70 Pro'da 13 inçlik LCD bir ekran bulunacak. Bu panel 3.5K çözünürlüğü destekleyecek ve aynı zamanda 144Hz yenileme hızlarına sahip olacak. Karşılaştırma yaparsak geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Moto Pad 60 Pro'da 12,7 inç boyutlarında, 144Hz tazeleme hızlarını ve 2944 x 1840 çözünürlüğü destekleyen LCD bir ekran kullanılmıştı. Yani yeni modelde daha büyük bir ekran ve daha yüksek çözünürlükler mevcut olacak.

Moto Pad 70 Pro İşlemcisi Ne Olacak?

Tablette Qualcomm'un Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi karşımıza çıkacak. Bir önceki nesilde ise MediaTek'in Dimensity 8300 yonga seti bulunuyordu. Yeni modelde kullanılacak donanım halihazırda Xiaomi Pad 8 gibi üst seviye modellere de güç veriyor. Aynı zamanda 4 nm fabrikasyon süreciyle üretildiğini söyleyebiliriz. Bu da 5 nm veya daha eski işlemcilerden daha verimli çalıştığı ve daha yüksek performans sunduğu şeklinde yorumlanabilir.

İşlemci oyunlarda da gayet başarılı. Yüksek grafikli oyunları bile oldukça akıcı bir şekilde çalıştırabiliyor. Örneğin PUBG Mobile'ı 120 FPS, CarX Street ve Genshin Impact'i ise 60 FPS seviyesinde oynatabiliyor. Buradaki bir diğer önemli detay ise stabilite. Zira işlemci aksiyonun yoğun olduğu sahnelerde bile ani kare hızı düşüşleri yaşamıyor. Bu da doğal olarak anlık takılma veya kasma gibi can sıkan sorunların önüne geçiyor.

Moto Pad 70 Pro Batarya Özellikleri Neler Olacak?

Moto Pad 70 Pro'da 10.200 mAh kapasiteli bir batarya tercih edilecek. Bu pil 45W hızlarında şarj olabilecek. Bir önceki nesilde aynı özellikler bulunuyordu. Kısacası yeni model pil performansında selefine benzer bir deneyim sunacak.

Moto Pad 70 Pro Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Moto Pad 70 Pro'nun 27 Haziran'da düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Bu lansmanla birlikte tabletin bilinmeyen diğer özelliklerinin de açıklanacağını söylemek mümkün. Bunun dışında selefinin Türkiye'de satışa çıkmaması nedeniyle çok yüksek ihtimalle Pad 70 Pro'nun da Türkiye pazarını pas geçeceğini belirtelim.

Moto Pad 70 Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Tabletin çoğu özelliği belli olsa da maalesef şu anda fiyatıyla ilgili bir bilgi mevcut değil. Ancak burada selefi Moto Pad 60 Pro'nun 26.999 rupi (13.262 TL) civarında bir fiyatla satışa sunulduğunu biliyoruz. Yeni model bir önceki nesilden daha güçlü olacağından muhtemelen 29.999 rupi (14.735 TL) seviyesinde bir fiyatla raflardaki yerini alabilir.

Editörün Yorumu

Moto Pad 70 Pro'nun ortaya çıkan özelliklerini beni tatmin etmeyi başardı. 3.5K ekranı, güçlü işlemcisi ve aynı zamanda 10.200 mAh bataryasıyla kullanıcıları üzmeyeceğini söyleyebilirim. Henüz belli olmasa da fiyatının da aşırı pahalı olacağını düşünmüyorum. Kısacası bizleri tam anlamıyla bir amiral gemisi tableti bekliyor.