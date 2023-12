Başarısızlıklarla Dolu Oyun: The Day Before Stüdyosu Kapanıyor!

The Day Before, uzun bir beklenti sürecinin ardından geçtiğimiz hafta PC platformunda piyasaya sürüldü ve kısa sürede oyunculardan gelen olumsuz tepkilerle karşılaştı. Steam'de bir dönem en çok dilek listesine eklenen oyun olmasına rağmen, The Day Before'ı birçok oyuncu tarafından bir dolandırıcılık olarak nitelendirildi. Oyun dört gün sonra erken erişime açılacak olmasına rağmen geliştirici Fntastic'in oyunu tamamen kapatma kararı aldığını açıklandı.

Bugün sosyal medyada paylaşılan bir mesajda Fntastic, The Day Before'ın mali açıdan başarısız olduğunu ve bu nedenle stüdyonun kapanmak zorunda kaldığını belirtti. Fntastic, oyunun geliştirilmesine devam etmek istediklerini ancak The Day Before üzerinde çalışmaya devam etmek için ellerinde hiçbir para olmadığını söyledi. Bu nedenle, oyunun piyasaya sürülmesinin ardından şirketin aldığı tüm gelir, geliştirme süreci boyunca biriken borçları ödemek için kullanılıyor.

The Day Before: Beklenilen Oyunun Finansal Çöküşü

"Bugün, Fntastic stüdyosunun kapanışını duyuruyoruz. Maalesef The Day Before, mali açıdan başarısız oldu ve devam etmek için fon eksikliğimiz var. Alınan tüm gelir, ortaklarımıza olan borçlarımızı ödemek için kullanılıyor, tüm çabalarımızı, kaynaklarımızı ve çalışma saatlerimizi, ilk büyük oyunumuz olan The Day Before'ın geliştirilmesine harcadık. [...] Beklentilerinizi karşılamadıysak özür dileriz. Elimizden geleni yaptık, ancak maalesef kapasitelerimizi yanlış hesapladık. Oyun oluşturmak inanılmaz zor bir çaba."

The Day Before piyasaya sürülmeden önce birçok hayran, bir şeyin ters gittiğini fark etti. Fntastic, The Day Before'ı birçok büyük vaatte bulunmasına rağmen, oyunu defalarca geciktirmeye devam etti ve projeyi herhangi bir şekilde düzeltmeyi başaramadı. Bu yüzden, oyun daha kötü algılara neden oldu. Fntastic'in The Day Before'ı piyasaya sürdükten sonra bir haftadan kısa bir süre sonra kapanması, bu incelemelerin haklı olduğunu kanıtlıyor gibi görünüyor.

The Day Before ile ilgili gelecekte bu hikaye henüz sona ermiş gibi görünmüyor. Fntastic'in duyurusunun ardından The Day Before'ı Steam üzerinden satın alan birçok kişi, şimdi oyun için geri ödeme talep ediyor. Şu ana kadar Fntastic'in söylediklerine göre geri ödemeler planlanmıyor ancak birçok Steam kullanıcısının satın aldığı ürünün vaat edilenle uyuşmadığını belirterek iade etmeyi seçiyor.