Satıştan Kalkan The Day Before'un Sunucuları da Kapatılıyor: Tarih Verildi!

2023'ün en felaket lansmanlarından birinin ardından, The Day Before'un geliştiricisi Fntastic kapanacağını ve oyunun 22 Ocak 2024'te sunucularının komple kapatılacağını doğruladı.

The Day Before başlangıçta bir canlı hizmet hayatta kalma oyunu olarak tanıtılmıştı ve Steam'de en çok istek listesine alınan oyundu. Defalarca gerçekleşen ertelemenin ardından 7 Aralık tarihinde piyasaya sürülen oyun aslında hiç de tanıtıldığı gibi çıkmadı.

The Day Before Sunucuları 24 Ocak 2024'te Kapatılıyor

Piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra The Day Before'un geliştiricisi Fntastic kapanacağını duyurdu, YouTube kanalını sildi ve oyunu satın alanların iadelerini gerçekleştirmeye başladı.

Bu süreçte oyunun sunucularının durumunun da belirsiz olduğunu ancak oyuncuların dilerlerse oynamaya devam edebileceklerini belirten ekip, bugün yaptığı açıklama ile sunucuların 22 Ocak 2024'te kapatılacağını açıkladı.

Şirket ayrıca oyun için geri ödemelerinin şirketin yatırımcısı Mytona tarafından sağlandığı ve iadesini alamayanların Steam üzerinden talep oluşturabileceklerini yineliyor.

Peki siz The Day Before ile ilgili yaşananların arkasında ne tür bir hikâye yattığını düşünüyorsunuz? Sizce oyunun yapımcıları tamamı ile dürüstler mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.