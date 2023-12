The Day Before Satıştan Kalksa da Kodları Karaborsada: Fiyatı Dudak Uçuklatıyor!

The Day Before muhtemelen tarihteki en kötü oyun ya da en azından tarihteki en kötü geliştirici tarafından desteklenen oyun olarak kayıtlara geçecek.

Geçtiğimiz haftalarda The Day Before, nihayet beklenen çıkışını yapmış olsa da oyunun geliştiricisi FNTASTIC'in birkaç gün içinde sonunun geldiğinin sinyalini vermesiyle bir çöküş yaşadı.

The Day Before'un geliştiricisi yıllardır geliştirdiği oyunun piyasaya sürülmesinden sadece birkaç gün sonra finansal olarak başarılı olamadıklarını ve desteklemeye devam edemeyeceklerini belirterek sektörden çekildi.

The Day Before Kodları 200 Dolardan Satılıyor

Keza oyunun kendisi de oldukça kötü eleştiriler aldı ve kısa sürede internette alay konusu hâline geldi. Çok geçmeden oyunu satın alanlara iadeleri yapılırken, Steam oyunun satışlarını da durdurdu.

Hâl böyle olunca oyunun kodları karaborsaya düşmüş durumda ve internette 200 dolara varan fiyat etiketleriyle satılıyor.

Geçmişte de Steam'den kaldırıldıktan sonra fahiş fiyatlardan satılan pek çok oyun gördük, öyle ki bunlar oyun koleksiyonerlerinin gerçek anlamda gözdesi ancak bir noktadan sonra sunucuları da komple kapanacağından, oynanamayacak bir oyuna bu fiyatları vermek mantıklı görünmüyor.

